Pokémon GO Safari Zone ankommer Sevilla fra 13. til 15. mai med eksklusive belønninger.

Plassen safari sone fra Pokémon GO åpner dørene denne fredagen for første gang i Spania i Alamillo-parken i Sevilla, et arrangement som varer til 15. mai og byr på eksklusive belønninger.

Denne begivenheten har sin opprinnelse i Pokémon GO, et videospill utgitt i 2016, basert på augmented reality (AR)-teknologi og beregnet på mobile enheter, der spillere må jakte på skapninger fra Pokémon-universet på forskjellige steder.

Nå har Niantic presentert sin første Safari Zone i Spania, som ligger i. Alamillo-parken i Sevillasom innvies denne fredagen og vil være åpen til søndag 15. mai.

I dette rommet vil deltakere, spillere og trenere kunne få eksklusive belønninger i spillet, som kun vil være tilgjengelige for de som deltar i spillarrangementet.

I Sevillas safarisone vil et bredt utvalg av ville Pokémon være tilgjengelig å fange, noen av dem er også tilgjengelige i sin «skinnende» versjon: Corphish, Oricorio, Tauros, Roselia, Deino, Pikachu (med Safari Hat) og Unown.

Totalt vil det være mer enn 20 Pokémon å fange, som vi må legge til den «skinnende» varianten av noen av dem, kjennetegnet ved en annen eller spesiell farge fra den vanlige versjonen.

I hele parken vil det være flere pokestops, rasteplasser hvor spillere kan lade smarttelefonene sine. Det er også opptil seks merkede og avgrensede plasser for trenere til å konkurrere med lagene de har laget.

De tilstedeværende på arrangementet vil også få mulighet til å bli fotografert med Pikachu, eevee og andre karakterer fra franchisen. Drikkevannspunkter er også installert i hele parken, og food trucks vil være spredt rundt i parkens sentrale korridor.

Ifølge arrangørene, i en pressemelding sendt til Europa Press, forventes det opptil 30 000 personer i løpet av de tre dagene, tatt i betraktning data fra tidligere lignende arrangementer.

Det bør huskes at denne typen hendelser innebærer økonomisk støtte til vertsbyen. For eksempel hadde Safari Zone organisert i Liverpool en innvirkning på rundt 12 millioner pund (ca. 13,8 millioner euro) mellom direkte og indirekte kostnader, ifølge en rapport fra analysefirmaet Statista.

Billetter for å delta på arrangementet koster kl. 21 euro og garantere tilgang til Safari-sonen fra 12:00 til 18:00 (britisk tid). Niantic lar deg også kjøpe en tidlig tilgangsbillett for €26, slik at du kan komme inn fra kl.