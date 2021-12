Pokemon Legends: Si hei til Hishuin Voltaire i Arsius

Nintendo slapp i dag en ny trailer for det siste storfilmproduktet: Format Hisui Fra Voltorpe.

Med en skinnende, rund kropp ser denne merkelige Pokமொmon ut som Poké-ballene i Hisui-regionen. Faktisk er kroppshuset laget av tre og har et hull på toppen av hodet. Hisuin Voldorp ser ut til å ha en enorm mengde frø i seg som han noen ganger kaster ut av hullet. Ingen vet imidlertid nøyaktig hvordan innsiden av denne Pokémonen vil se ut, for når du titter inn, blir den svart.

Type : Sphere Pokémon

Type : Elektrisitet / Anlegg

Skjære : 0,5 m

Vekt : 13,0 kg

Vennlig av natur vil denne Pokémon alltid være i godt humør. Imidlertid frigjør den sjelden all den lagrede elektrisiteten og rammer mennesker i nærheten og Pokமொmon. Den minste provokasjon ville provosere disse utkastelsene, slik at tilstedeværelsen av Hisuin Voltorp i landsbyene til menn ikke kunne tolereres. Det er ikke uvanlig for landsbyboere å høre historier om pokemon som fyller hullet før den ble åpenlyst jaktet.

Utgivelse Pokemon Legends: Arcius Planlagt fredag ​​28. januar 2022.