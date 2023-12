Pokemon Scarlet og Purple Lottery: Alle gjenstander å få i League Club 3D-skriver

En ny funksjon for Pokemon Scarlet og Violet er tilgjengelig i «Indigo Disc» DLC. Veldig enkel å åpne og lar deg lagre nyttige ting for eventyret ditt! Vi anbefaler deg også å interessere deg tidlig for Myrtille Institute under reisen.

Hvordan åpne og bruke en 3D-printer?

møttes på skolen, Ligaklubben. å brukeDatamaskin For å se de tilgjengelige søkene kan du finne MP. Ett av søkene lar deg åpne skriveren, som er plassert på venstre side av datamaskinen. Den heter «Experiment: Object Printer», og den tilbys av Science Club. Koster 200 pm. Maskinen fungerer i bytte mot Pokemon-gjenstander (hår, klør osv.) og blåbærpoeng. Derfor kan blåbær utvikle bedre funksjoner og ha mer MP.

Skriverforbedringer

Etter å ha brukt objektskriveren et visst antall ganger, kan du oppgradere den. Dette gjøres i bytte mot Blueberry-poeng og gjør vareskriveren mer effektiv samtidig som den låser opp andre funksjoner. Displayet vil også endres (går fra en enkel pokeball til en masterball).

Grunnleggende skriver (PokéBall – Gratis): Krever 5 MP per element for å legges til,

Super skriver (Super Ball – Oppgrader til 200 MP): Krever 4 MP per vare, låser opp «dobbelt»-funksjonen (hvis funksjonen er aktivert, kan du få alle belønninger 2x. Det er tilfeldig.)

Hyper skriver (Hyper Ball – Oppgradert til 500 MP): 3 MP per vare. Låser opp Lottery Balls-funksjonen for å få flere baller aktivert om nødvendig. (Dette er også en tilfeldighet.)

Mesterskriver (Master Ball – Oppgrader til 1000PM): Lagt til 3 MP per vare, låste opp muligheten til å skrive ut Stellar Shards.

Skriverbelønninger

Skriveren fungerer som et lotteri: du har stor sjanse for å få mer eller mindre sjeldne varer. Fargen på skriveren, når den er aktivert, vil fortelle deg om du skal finne en legendarisk gjenstand eller ikke. Når det gjelder «Double Printing» og «Lottery Balls»-bonusene, har du bare 1 % sjanse til å aktivere dem etter hver bruk (hvis skriveren din er maks.).

Gullgjenstander

Dette er sjeldne elementer tilgjengelig i skriveren.

Maxi Nugget

Ferdighetsoppdatering

Gylden kapsel

Sprukket tekanne

Sukkerstjerne

Sukkertape

heldig egg

Runevaluta

Sølv gjenstander

Hovedsakelig å få evolusjonsartikler er litt sjeldnere.

Enhver type tera-short,

Stellar Terra-Short,

Candy XP XL

Bonbon XP L

Stor perle

klump

stjernestykke

Søt Shroom

Tre bjeller

Komet sang

Kapsel med kapasitet

Sølv kapsel

En ødelagt tekanne

Sukkerkløver

Sukkerblomst

Elektrisator

Magmarizer

Draco-skala

Metalllegering

Forbedrer

CD tvil

Bronsetøy

Enkelt å få tak i, hovedsakelig med evolusjonsartikler og elementer som forbedrer/endrer statistikk.