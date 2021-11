Pokemon Shining Pearl / Shining Diamond: “Det vil alltid være noe søtt og fengslende ved å spille Pokémon igjen”

Normalt har en Pokmon-lisens allerede etablert reiret sitt i Sveits. Fra Pokemon til den nye Pokemon Snap og Pokemon Mystery Dungeon til Pokemon Sword / Shield, noen spill med forskjellige stiler har allerede blitt utgitt på Nintendos hybridkonsoll. Denne Pokemon Shine Pearl / Slå på Sparkling Diamond Venturing denne høsten . I likhet med eieren er denne Opus tilgjengelig i to versjoner, med relativt få varianter. Faktisk er det bare 21 Pokémon som er eksklusive for hver versjon. For resten er de like.

En CB-stil

Pokémon Pearl / Diamond er ikke kjent for spillere som er veldig lojale mot høyresiden. Det er en nyinnspilling fra 2007 av spillet for Nintendo DS. Den grafiske forbedringen er åpenbar (heldigvis i så fall!). Vi finner en vakker kunstretning med CB-stil (derved “kawaii”-karakterer med store hoder og små kropper). Vi ser en veldig nær behandling av det Nintendo gjorde med The Legend of Zelda: Links Awakening-nyinnspilling. Grafisk er det veldig rent (enda mer med den nye OLED-bryteren!) Med skimrende farger og fine effekter, spesielt når det gjelder refleksjon og lyseffekter.

Velkjent men søt oppskrift

Når det gjelder spillet, er denne nyinnspillingen nærmere originalen. Spillet er enkelt, litt for mye. Faktisk har Nintendo introdusert Multi-XP, som gir hele teamet ditt (selv ubrukte Pokémon) erfaringspoeng under kamp. Som et resultat er laget ditt veldig sterkt raskt, og du vil ikke støte på noen store vanskeligheter på veien. Scenen er veldig original og prinsippet endres sjelden: vi fanger den ville Pokமொmon for å fylle Pokிடtex og danner et dundrende lag for å møte mesterne på åtte forskjellige arenaer og få merket deres. Så selvfølgelig er den overraskende effekten ikke lenger, og oppskriften er velkjent. Ikke desto mindre er det alltid noe søtt og fengslende med magi som skjer og fordyper deg i Pokémon igjen.

En god dose nostalgi

Blant nyhetene merker vi utseendet noen timer etter stykket «Grand Souderrains». I denne enorme underjordiske verdenen vil du finne skatter, Pokemon-fossiler, og du vil finne sjeldne, men vanskelige å fange Pokemon.

Uten en revolusjon er Pokemon Sparkling Pearl / Sparkling Diamond et vakkert spill. Den byr på en god nostalgi og vil tiltrekke seg fans av Pokémon-lisensen. Før “Pokemon Legends: Arsius”, litt sulten (tretti timer uansett!) Er den virkelige nye Pokémonen som skal slippes 28. januar 2022. 4/5