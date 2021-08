Polakker er pionerer innen polarforskning, skriver en ekspert i en norsk ukeblad

Polakkene er pionerer innen polarforskning og utfører viktig forskning på klimaendringer, sier en ledende miljøforsker.Den tidligere presidenten for det polske vitenskapsakademiet, professor Michał Kleiber, skrev i den norske uken Svalbard Posten, og sa at polske forskere var en av de første forskerne i Antarktis, som fulgte i fotsporene til Henryk Arctowski, en reisende, geofysiker og geograf.

Kleiber sa: “Etter å ha uteksaminert seg fra Belgia bare 26 år gammel, arrangerte Arctowski i 1897 en ekspedisjon til Antarktis og begynte sitt langsiktige polarforskningseventyr. Ekspedisjonen nådde målet med båt og var den første i historien til å overvintre på isen i Antarktis. “

Han la til at Arctowskis forskning tjente som grunnlag for mange banebrytende vitenskapelige hypoteser, inkludert den nå bekreftede Antarctandes -hypotesen, et fjellsystem som kombinerer de geologiske egenskapene til Andesfjellene i Sør -Amerika og med Graham Land -fjellene på Antarktis -halvøya. .

Følgelig ble det også laget teorier om bevegelse av syklonbølger og årsakene til at Antarktis sokkel er dypere enn i andre kontinentale blokker.

Kleiber sa: “De siste årene har Arctowski vært involvert i Spitsbergens forskning og hatt mange ledende stillinger ved naturmuseer og universiteter i Belgia, USA og Polen. Steder oppkalt etter Arctowski inkluderer en halvøy og en nunatak i Antarktis, et fjell og en isbre i Spitsbergen, og den polske antarktiske forskningsstasjonen i Sør -Shetlands øygruppe. “

Ifølge forfatteren har polske forskere “videreført disse vakre tradisjonene i mange år og drevet omfattende forskning i polarområdene, og jobbet med både helårs- og sesongstasjoner.

“To sesonger gjennom året er av spesiell betydning: den polske Antarktis Henryk Arctowski -stasjonen som ligger på den sørlige halvkule og den polske Hornsund -polarstasjonen i den sørlige delen av Spitsbergen på den nordlige halvkule.”

Introduksjon av Henryk Arctowski polske antarktiske stasjon, aktiv siden 1877 og drevet av Institute of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences, sa professor Kleiber at materialer og data innhentet under forskning utført kontinuerlig i mer 40 år er prestasjoner fra verdensvitenskapen . . Forskerne analyserer blant annet variabiliteten i polare økosystemer, biologisk mangfolds evolusjon, struktur og dynamikk og klimaendringene i Antarktis -halvøya -regionen for hvordan marine og terrestriske økosystemer fungerer.

Ifølge forfatteren begynte den nest viktigste av de polske polarstasjonene, den polske polarstasjonen, Hornsund i Arktis, med sesongaktivitet i 1957, og i 1978 ble den omgjort til en helårsstasjon. Stasjonen drives av Institute of Geophysics PAS.

Kleiber sa: “Målet med forskningen som er utført er en bedre forståelse av arktisk natur og dens endringer, hovedsakelig i sammenheng med klimaendringer.

“Det må sies med tilfredshet at forskningen som utføres på de polske polarstasjonene har et velfortjent og høyt internasjonalt rykte og utgjør et viktig bidrag fra vårt land til global forskning av sentral betydning for planeten vår fremover.”

Ukentlig Svalbard Posten dukker opp i området som tilhører den norske arktiske øygruppen Svalbard. Øya Spitsbergen er hjemsted for polske forskningsstasjoner. (PAP)