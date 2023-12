Polar Aurora og Melkeveien over Norge

Hva er disse to gigantiske buene som spenner over horisonten? Mer kjent, til venstre, er det sentrale båndet til galaksen vår, Melkeveien. Denne store skiven av stjerner og tåker ser ut til å omgi det meste av den sørlige himmelen. Under stjernebuen kan du se den oransje planeten Mars og stjernebildet Andromeda. Men denne kvelden hadde andre høydepunkter! I noen minutter på denne kalde arktiske natten, så det ut til at en andre gigantisk bue sirklede rundt en del av den nordlige himmelen: en polar nordlys. Disse nordlysene er mye nærmere enn stjernene fordi de er laget av lysende luft som befinner seg i jordens atmosfære. En gruppe stjerner kjent som Big Dipper er synlig utenfor den grønne nordlysbuen. Digital kompositt av 20 bilder tatt i midten av november 2022 i Lofoten, Norge.

Dagens astronomiske bilde (APOD) Oversettelse av Didier Jamet