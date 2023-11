«Polar Park» Gérald Hastach-Mathieu: Fransk i Norge

«Polar Park» av Gérald Hustache-Mathieu med Jean-Paul Rouve finner du i Arte.

Polarparken

Av Gérald Hastach-Mathieu

Frankrike-serien

Arte.TV After Arte: sesong 1 (6×52)

Utgivelse: oktober 2023 (Arte TV) deretter 2. og 9. november 2023 (Arte)

Med Jean-Paul Rouve, Guillaume Gouix, Firmine Richard, Julien Drion, C-Drouot…

Vår anbefaling: 5/5

tema

Polar Park er en spin-off av filmen Poupoupidou fra 2011: serien er ikke bare skrevet av samme skaper, men regissert av de samme artistene.

I hjertet av Jura, eller mer presist, i den kaldeste landsbyen i Frankrike, Moutte, tar denne etsende thrilleren med et snev av humor våre to helter: David Rousseau, en uinspirert forfatter, og Luvedot, en offiser.

Den iskalde, men triste atmosfæren i dette franske Norge (Snøplikter) setter en viss rytme for utfoldelsen av thrilleren og fanger seerens fulle oppmerksomhet.

«Valget av årstiden med snø overalt gir serien en sort/hvitt status, og gir den hele poesien ettersom alt blir et maleri»… sier skaperen.

Det er det samme som både snødekket og overfølsom lyd.

Sterke poeng

En godt utformet tekst gir en følelse av humor til samtaler.

I dette klimaet med polarkulde er skuespillerduoen Rouve/Coix ikke annet enn en fryd; Selv om alt i denne historien er umulig, skylder vi disse to karakterene konflikt, men ikke rart, fordi de er helt troverdige.

Andre like usannsynlige skuespillere er bemerkelsesverdige; Fra den humrende litteraturprofessoren til den merkelig oppførte bibliotekaren til folkesangeren, og ikke å glemme helgenene, gjennom deres mystiske side, er rosen oppkalt etter dem. For en glede å oppdage at Jean-Claude Truitt var blant dem!

Storslått natur, selvfølgelig, men også estetikken til åsteder. Hvert av drapene gjengir et maleri eller en skulptur; Omsorgen og presisjonen som er tatt er fantastisk; Det er inngangen til museet fra ens hus. Når det gjelder instrumenteringen rundt dem, er det en ren glede som gjør at komponister ønsker å grave gjennom studiepoengene for å oppdage.

Estetikken er svært gripende på grunn av denne motsetningen mellom forbrytelsens redsel og malerienes skjønnhet.

Serien rammer også hendelsene på en billedlig måte.

Noen forbehold

Merk at lydsporet, til tross for begrunnelsene gitt av regissøren, kan vise seg å være ufullkommen (for en skam!) for en bedre forståelse.

Når det gjelder den 5. episoden, er den for lang, for beskrivende, noe som svekker historiens interesse.

Et ord til…

Det er en sann oppfølger: fra filmen er det skapt en ny utvikling som respekterer den grunnleggende ideen; Forfatterne foretok en ny metning, i motsetning til filmen, som består av flere krimscener, som bare inkluderer én (i dette tilfellet Marilyn-episoden som ga filmen tittelen) og dermed byr på nye kunstneriske prosjekter. Serien viser seg å være en skikkelig thriller. Coen-brødrene kan knytte en forbindelse med Fargo, starte med filmen og lage en serie som respekterer alle sjangerens regler.