Polen ble svekket av en politisk og institusjonell krise

Fengslingen og arrestasjonen av to opposisjonelle parlamentsmedlemmer avslører de dype splidene i landet.

I forrige måned ble to representanter for PiS, det konservative nasjonale partiet som gikk i opposisjon i oktober i fjor, dømt til fengselsstraffer for maktmisbruk. Disse fakta skjedde på et tidspunkt da de koordinerte aktivitetene til National Anti-Corruption Bureau.

Mariusz Kaminski og Maciej Wasik har gjort domfellelsen av retten til en politisk handling og ser på seg selv som ofre for en nyliberal og proeuropeisk koalisjon. Tirsdag, da de var i ferd med å bli arrestert, søkte de tilflukt i presidentpalasset etter invitasjon fra den konservative president Andrzej Duda. Da han ankom, ga Marius Kaminsky en politisk dimensjon til deres eksistens: «Det er en svært alvorlig krise i statenNasjonal konservativ nestleder forklarte. Anarki i domstolene, åpent opprør i Høyesterett.«

Brøt Polen inn i to leire?

Arrestasjonen deres fant til slutt sted etter noen timer, men midt i stor forvirring! Juridiske eksperter og nasjonen er delt om hvorvidt de to representantene har presidentimmunitet.

Når det gjelder den regjerende koalisjonen, unnslipper representantene for det konservative partiet ganske enkelt sitt kriminelle ansvar og er ikke overrasket over denne talen: «Vi forventet at partiet som tapte disse valget ville prøve alle slags triks for å gi inntrykk av at det fortsatt hadde innflytelse over hva som foregikk.Agnieszka Pomaszka ble valgt til MP i borgergulvet. Alt dette skjer utenfor de juridiske rammene – de misbruker rett og slett makt, de misbruker sin posisjon til skade for den polske staten..»

Det nasjonalkonservative partiet har svekket rettsvesenet kraftig de siste årene ved makten. Warszawa har blitt fordømt av Brussel for å undergrave rettsstaten.

Sensasjonell arrestasjon

Etter at representantene ble arrestert, protesterte og fordømte PiS-tilhengere «Diktatur«.

Aktivister kom også til protesten foran politistasjonen der Benamiene ble tatt… Da ble politikerne involvert! Noen folkevalgte prøvde å komme inn på politistasjonen, men uten hell. Så skjedde det samme før fengselet.

Landet er dypt splittet mellom PiS-tilhengere, som lover å fortsette å kjempe for et Polen som opprettholder deres verdier, og den liberale, pro-europeiske koalisjonen ved makten. med ulike verdier.