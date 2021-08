Polen, Litauen etterlyser EU -bistand i migrasjonslisten i Hviterussland

Polen og Litauen har oppfordret europeiske selskaper til å hjelpe til med å håndtere den økende strømmen av innvandring fra Hviterussland etter hvert som spenningen mellom EU og Minsk eskalerer.

Hviterusslands grensesikkerhetsbyrå strammet kontrollen på Litauens grense fredag ​​og forhindret litauiske myndigheter i å deportere migranter til Hviterussland.

Torsdag anklaget Polen Hviterussland for å ha sendt et stort antall migranter over Hviterussland -grensen som gjengjeldelse for Warszawas beslutning denne uken om å gi asyl til den hviterussiske utøveren Kristina Simanuskaya, som nektet å reise hjem fra OL.

“Vi fordømmer Lukashenko -regimet for å bevæpne ulovlig innvandring med det formål å utøve politisk press på EU og dets individuelle medlemsland,” sa Polens statsminister Matteo Moravici og Litauens statsminister Ingrida Simonit i en felles uttalelse.

Folk blir sett gjennom et gjerde mens de står i en leir nær den litauiske grensebyen Capsiamistis. [File: Petras Malukas/AFP]

Bare de siste to dagene har 133 mennesker blitt arrestert på den polsk-hviterussiske grensen, totalt 122 i fjor, sa en talsmann for den polske grensevakten.

De siste ukene har Litauen rapportert om en økning i grensepasseringer fra Hviterussland, med Minsk som flyr utenlandske migranter og sender dem til EU.

Den hviterussiske presidenten Alexander Lukashenko anklaget torsdag migranter på den litauisk-polske grensen for å fremme saken.

I uttalelsen oppfordret Polen og Litauen EU -kommisjonen, Frontex, European Asylum Support Office (EASO), andre EU -medlemsland og partnere utenfor EU og EU til å styrke EUs migrasjons- og asylpolitikk for politisk og praktisk støtte.

“Vi er overbevist om at beskyttelse av ytre Schengen -grenser ikke bare er de enkelte medlemslandenes plikt, men også EUs generelle ansvar,” heter det i uttalelsen.

Invitasjon til EU -møte

EUs innenriksministre og representanter for EUs grensebyrå Frontex og Europol skal diskutere saken neste uke.

Slovenia, som har en roterende EU -president, sa at samtaler ville bli avholdt via videokonferanser 18. august under kriseansvarsmekanismen.

Innenriksministre fra 27 medlemsland og representanter fra Frontex Border Patrol Agency, EASO og Europol ble invitert.

“På grunn av situasjonen på grensen mellom Litauen og Hviterussland, er EU under alvorlig sikkerhetstrussel og er vitne til den statlige nedrustningen av illegale immigranter i Hviterussland,” sa en slovensk EU-talsmann.