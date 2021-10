Polen ønsker mer enn bare å doble sine væpnede styrker

Polen har som mål å ha minst 250.000 profesjonelle soldater og 50.000 medlemmer av de frivillige regionale styrkene, sa forsvarsminister Mariusz Blaszcz i en uttalelse tirsdag.Homeland Security Program«For tiden er det 110 000 profesjonelle soldater i den polske væpnede styrken.

En økning i forsvarsutgiftene er planlagt, fortsatte minister Blaszczak. Ordningen gir muligheter for nye låneopptak. Minister Blaszczak spesifiserte imidlertid ikke de nøyaktige tallene. Polen er allerede et av NATO-landene, og allokerer mer enn to prosent av sine eiendeler til sikkerhet, understreket ministeren.

Visestatsminister Jaroslav Kaczynski, som er ansvarlig for sikkerhetsspørsmål.”Intensiv styrking av de væpnede styrkeneVar målet. Dette var nødvendig da sikkerhetssituasjonen ble forverret.

Han bemerket “Imperiale ambisjoner“Angrep fra Russland, og den hviterussiske lederen Alexander Lukasjenko, som ønsker å gjenvinne det sovjetiske riket. I følge Warszawa og EU vil sistnevnte bringe. Innvandrere på yttergrensen av EU På en organisert måte.

“Hvis du vil unngå det verste – en krig – må du handle etter det gamle ordtaket: Vil du ha fred, gjør deg klar for krig.Det sa visestatsminister Kaczynski.