Polen oppfordrer den nye tyske presidenten til å stenge russisk gassrørledning

Lederen for den polske regjeringen Mateusz Morawiecki fortalte sin tyske utsending Olaf Scholes søndag.Ikke åpne«Gassrørledningen Nord Stream 2 er et stridsfelt mellom Berlin og Polen.

Olaf Scholz besøkte Warszawa for første gang siden han erstattet Angela Merkel forrige uke, og etter å ha flyttet til Paris og Brussel.

Under en felles pressekonferanse mellom de to regjeringssjefene gjentok Mateusz Morawiecki polske argumenter for fare.Trusler“Russisk mot Ukraina og”NATO, ustabilitet i den østlige delen av EU“.

⁇ Les mer: Spenning rundt Ukraina: “Putins forslag er ikke dårlig. Vi trenger en buffersone ved portene til Russland.”

Olaf Scholz er hans land.”Gjør alt for å sikre at Ukraina er et transportland“Gass, ifølge den polske statsministeren,”Det er bedre å ikke godkjenne åpningen av North Stream 2“.

Den 1200 kilometer lange undervannsrørledningen under Østersjøen fra Russland til det nordøstlige Tyskland ble ferdigstilt i september, men er ennå ikke tatt i bruk på grunn av sertifiseringsforsinkelser.

Effekter av ekspansjon i Ukraina

Olaf Scholes advarte om at det kan være det.Effekter“Hvis Russland bestemmer seg for å invadere Ukraina for rørledningen.

På spørsmål om støtten fra den nye tyske koalisjonsregjeringen til et større EU-forbund, sa Mateusz Morawiecki:Utopisme er derfor farlig“Og bemerket dets nødvendighet”Europa av suverene nasjoner“.

Polske rettsreformer

De to diskuterte Dødstoppen mellom Polen og EU-kommisjonen over polske rettsreformer, En kontrovers som forsinker utbetalingen av EUs insentivmidler til dette landet.

Mateusz Morawiecki ønsket at tvisten ble løst.”snart“Og han kunngjorde at han hadde gitt noen”Alternativer«Det har vi rett og slett fått vite.

⁇ Les mer: Polsk rettferdighet regjerer mot europeisk lov: en historisk avgjørelse

Men Olaf Scholz understreket på sin side at han forventer en «praktisk løsning».Grunnleggende verdier for rettsstaten og demokratiet“.

Mateusz Morawiecki gjentar tysk krav om kompensasjon fra andre verdenskrig.Sår gror aldri“.

Men ifølge Olaf Scholz er problemet allerede løst gjennom en mellomstatlig avtale.