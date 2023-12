Polen: Parlamentet valgte Donald Tusk som statsminister

Tirsdag, ifølge offisielle kunngjøringer, sa Mr. Tusk forventes å presentere sin egen offentlige politiske tale og sin regjering og umiddelbart underkaste seg en tillitsavstemning. og den formelle slutten på åtte år med nasjonalistisk styre i Polen.

MR. Tusk har til hensikt å representere landet sitt på neste europeiske toppmøte, i Brussel torsdag og fredag. «Jeg ser frem til å samarbeide med deg, og starter med det viktige europeiske toppmøtet denne uken,» svarte EU-kommisjonens president Ursula van der Leyen mandag kveld på X. «Din erfaring og sterke engasjement for våre europeiske verdier vil være verdifulle for å gjøre Europa sterkere,» la han til.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Mr. Tusk ønsket valget velkommen og ba om «enhet» mot Moskva.

Under valgkampen har Mr. sa Tusk. Han sa at han ville gjenopprette Polens troverdighet innenfor EU og gi det en fremtredende stemme i sammenheng med den pågående krigen i nabolandet Ukraina. «Jeg er glad for at Polen gjenvinner utviklingsveien», ønsket den historiske lederen i Solidaritetsforeningen velkommen. og den tidligere polske presidenten Lech Walesa deltok i parlamentsdebatten.