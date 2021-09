Polestar 3 begynner å ta form

Bilde : Polar Star

Polestar 1 er en plug-in hybrid elektrisk coupe som først og fremst ble laget for plasser en markør for Polestar -merket, mens Polestar 2 er en helelektrisk crossover-y altså bestemt til å utfordre Tesla Model Y. Polestar 3 er en hel-elektrisk SUV i full størrelse som IKKE vil ha tre rader.

Det er en av de mest nyttige informasjonene bil og sjåfør kunne trekke seg fra Polestar -sjef Thomas Ingenlath i München.

“Jeg har ingenting imot de tre radene i seg selv,” sa han, “men det andre vi gjør, vil du lure på hva differensieringen er fra XC90. . Å ha to rader gir deg muligheten til å gi bilen den aerodynamiske taklinjen, det gir deg muligheten til å understreke mellomrommet mellom første og andre rad, noe som virkelig gir den andre raden et luksuriøst preg. “

Hvis du aldri har snakket med en designer, ingeniør eller bilsjef, er dette et godt eksempel, i miniatyr, på hvordan samtalene går, det vil si at mange av disse samtalene begynner med uttrykket: “Jeg har ingenting mot tre rekker per jeg vet. ”Men jeg går på avveier. Ingenlath sa også at det ville være en enmotors Polestar 3, for de som ikke vil betale mer for firehjulsdrift, og en dobbeltmotor Polestar 3, for de hvem gjør.

“Jeg ser det definitivt som en god kombinasjon,” sa han, “på slutten av dagen har tvillingmotoren litt mer kraft og akselerasjon, men det er mange mennesker som ikke trenger den spenningen. Og det er mange mennesker som ikke trenger firehjulsdrift. Så i Norge eller Østerrike vil vi alltid selge mer firehjulsdrift. Men i Kina eller USA er mange mennesker fornøyd med bare en motor. “

Så noen strømalternativer, med det høyest utførende alternativet som er betydelig bedre enn det neste Fullt elektrisk Volvo XC90Ingenlath la til, for hvis Polestar 3 ikke er forskjellig på noen vesentlig måte fra den elektriske XC90, kan det hende at den ikke har noen grunn til å eksistere. Det hjelper ikke Ingenlaths argument om at begge bilene vil bli produsert på Volvos fabrikk i South Carolina, selv om dette også uten tvil er en ytterligere motivasjon for Polestar. tyde den imponerende forskriften, som kan endre samtalen om Polestar mer enn noen to-raders SUV.