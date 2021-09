Polestar avslører detaljer om den neste elektriske SUV -en

Thomas Ingenlath, administrerende direktør i det svenske premiumbilbilmerket Polestar, avslørte denne uken nye detaljer for den kommende Polestar 3 elektriske SUV -en, som lanseres i 2022 som en del av selskapets aggressive lanseringsprogram.

Etter å ha lansert Polestar 1 plug-in hybrid coupe og Polestar 2 EV crossover, vil Polestar lansere Polestar 3 SUV i 2022.

Vi har ikke sett mye om Polestar 3 ennå, bare et teaserbilde av den klutpakkede bilen som ble utgitt i juni.

Imidlertid snakker vi til det amerikanske bilmagasinet Bil og sjåfør denne uka, Ingenlath ga noen detaljer om hva vi kan forvente med Polestar 3.

Først av alt, og til liten overraskelse gitt den relativt lave taklinjen som fremgår av junibildet, bekreftet Ingenlath at det bare vil være to seterader. Dette til tross for at Polestar 3 vil bli laget i USA, hvor kundene ofte vil ha tre seterader.

I tillegg vil Polestar 3 bli bygget på fabrikken i South Carolina som ikke bare bygger Volvo S60, men også vil bygge neste generasjon XC90.

“Jeg har ingenting imot de tre radene i seg selv, men i det sekund vi gjorde det, ville du lure på hva differensieringen var fra XC90.” Ingenlath sa.

“Å ha to rader gir deg muligheten til å gi bilen den aerodynamiske taklinjen, det gir deg muligheten til å understreke mellomrommet mellom første og andre rad, noe som virkelig gir den andre raden et luksuriøst preg.”

Ingenlath lovet også at Polestar 3 vil bli tilbudt med et drivverk som gir “en overlegen kraftposisjon som er unik for Polestar” og dermed utover det EV -versjoner av XC90 vil kunne produsere. Polestar vil også tilby versjoner med én motor og to motorer, slik den gjorde med Polestar 2.

“Jeg ser det definitivt som en god kombinasjon,” sa Ingenlath. “På slutten av dagen har tvillingmotoren litt mer kraft og akselerasjon, men det er mange mennesker som ikke trenger den spenningen. Og det er mange mennesker som ikke trenger firehjulsdrift.

-Så i Norge eller Østerrike vil vi alltid selge mer firehjulsdrift. Men i Kina eller USA er mange mennesker fornøyd med bare en motor. “

I tillegg til den kommende Polestar 3, doblet Ingenlath også selskapets løfte om å bygge en produksjonsversjon av Polestar Precept-konseptet, som det opprinnelig bekreftet i midten av 2020.

Ingenlath forventer også at Polestar 3 vil bidra til å øke selskapets totale produksjon til mer enn 100 000 biler. Imidlertid bekreftet han også at Polestar ikke kommer tilbake til racing på toppnivå, selv om merkets opprinnelse kan spores tilbake til å kjøre turbiler for Volvo.

“Vi har så mange ting å fokusere på, jeg tror ikke kundene våre ville forstå hvis vi tillot oss selv å nyte det,” sa Ingenlath, selv om han antydet at samarbeid på lavere nivå fortsatt kan forekomme.