Det franske politiets kvinnelag i fotball, trent av ansatte fra Lyon, består av en håndfull lokale spillere som spiller EM i Norge fra 12. til 21. juni.

Michael ConcalvesNasjonal direktør for teknologi (DTN). En morgen i mai trener kvinnelige fotballspillere på Vuillermet Stadium, som ligger i 8th Circuit of Lyon. . En kreasjon av 18 spillere med små vaner i målhovedstaden. «Ansatte i dette teamet er 100 % Leonies fra 2019Å forklareNasjonal direktør for teknologi (DTN). Politiets idrettsforbund (FSPN). Det er også veteraner som jobber og bor i området (totalt fire). Resten av troppene kommer fra hele Frankrike. Vi arrangerer tre til fire kurs i året og vi kommer hit jevnlig fordi vi får god mottakelse hver gang.

Faktisk, The FC Lyon Tomten for mannlige og kvinnelige politilag – selv om den eies av kommunen – gir garderober, minibusser og spiseplass. «Vi gjør dette for å hjelpe, og da er det godt å ha noen annerledes enn klubbenNotert Juan ClaudiDaglig leder FC Lyons. Dessuten vil vi snart sette i gang bevisstgjøringsaktiviteter ved å arrangere møter mellom gruppen deres og kvinnene våre.