Politibetjent skadet, mistenkt arrestert

Sent i fjor ble en stor gruppe rikets borgere arrestert for angivelig å ha planlagt et kupp. Tilhengerne av bevegelsen anerkjente ikke Forbundsrepublikken Tyskland og ønsket å returnere til Tysklands grenser i 1937. Gruppen, som har rundt 20.000 tyskere, anses som farlig fordi den har mange væpnede ekstremister og vurderer å danne en ny hær. For tysk rettferdighet handler dette om en terrororganisasjon.