Politiet arresterer hackere bak falske Apple-støttesider

Hackerne hadde drevet i to år og fikk tilgang til kontoene til flere hundre personer.

Ukrainas sikkerhetstjeneste (SSU) kunngjorde at de hadde arrestert fem personer mistenkt for å være involvert i den internasjonale hackergruppen.Føniks“En gruppe som utførte phishing-angrep ved å bruke falske støttenettsteder som er maskert som Apple-nettsteder. Phoenix spesialiserer seg på å ta fjernkontroll av mobile enheter gjennom phishing-angrep.

SSU bemerker at de mistenkte bodde i Kiev, i Nord-Ukraina, og i Kharkiv, i øst. Tjenesten sier at de fem mistenkte har ingeniørutdanning. Under pågripelsene beslagla politiet også et stort volum datautstyr, inkludert mobiltelefoner, datamaskiner og verktøy som brukes av gruppen.

Phishing-operasjoner tok minst to år og tillot hackere å logge seg på kontoene til flere hundre personer. Phoenix tilbød også eksterne hackingtjenester for mobiltelefoner til enkeltpersoner. Tjenestene ble fakturert mellom $100 og $200. Til slutt låste hackerne opp telefoner som ble funnet eller stjålet. Når den er låst opp, selger gruppen enhetene videre.

SSU mener at de fem personene som ble arrestert i forbindelse med denne etterforskningen utgjør hele Phoenix-gruppen. Etterforskningen vil imidlertid fortsette å fastslå om andre personer også var involvert. Phoenix vil nå bli tiltalt for brudd på datasystemer og nettverk ved domstolene i Ukraina.