Politiet sparket for å spille Pokémon Go i stedet for å stoppe tyveri

Politibetjenter i Los Angeles sparket etter å ha valgt å spille Pokémon Go Over Arresting One væpnet ran går veldig nært dem. De to politimennene var allerede dømt, men hadde anket avgjørelsen. Fredag ​​7. januar stadfestet California Court of Appeals endelig Los Angeles Police Departments avgjørelse om å sparke offiserene Louis Lozano og Eric Mitchell. De to politimennene innrømmet å ha ignorert oppfordringen, datert 15. april 2017, angående en væpnet ran men de har hele tiden benektet at de spiller Pokemon Go på smarttelefonene sine. Hans patruljeleder, sersjant José Gómez, skal ha forsøkt å kontakte de to betjentene flere ganger, men lyktes ikke, ifølge Den uavhengige.

Forsvar: for mye støy!

Forsvaret deres for ikke å svare på anropet var at de var i et støyende område og lyden fra radioen var uhørbar. Uheldig, Video fra patruljen avslørte at offiserer bestemte seg for ikke å svare på Gomez’ anrop. I følge rettssaken, publisert online av domstolen : “I omtrent de neste 20 minuttene fanget DICVS (Onboard Digital Video System) de tiltalte mens de kranglet om Pokémon mens de reiste til forskjellige steder der de virtuelle skapningene tilsynelatende dukket opp på mobiltelefonene deres.“ de Daglig telegraf Etter å ha lest hele dokumentet, ville vi ha hørt dem snakke om pokémons: “Offiser Mitchell varslet Lozano om at ‘Snorlax’ nettopp hadde dukket opp.“

Lagmannsretten opprettholder sanksjonen