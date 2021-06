Politikk Siste nytt: ‘Det er på tide å lette tempoet,’ sier statsminister og kunngjør fire ukers forsinkelse i lockout

D.Han sa at han ønsker å holde et møte med Boris Johnson om “fullstendig uakseptabel” oppførsel på Downing Street og av statsråder.

Opprørt, sa Sir Lindsay Hoyle at statsministerens kunngjøring om forsinkelsen i veikartet var “misvisende”, og at parlamentsmedlemmer hadde fått beskjed om at ingen avgjørelser var endelige.

Siden Mr. Johnson er i Brussel for NATO, hørte Commons at en uttalelse kan bli utstedt klokka 20:30. Rapporten ble presentert av helsesekretær Matt Hancock.

Imidlertid Keynesboroughs konservative parlamentsmedlem Sir Edward Lay fortalte Sir Lindsay at journalister blokkerte informasjon om kunngjøringen. Sir Edward og kollega Peter Bone var svært kritiske til beslutningen om å rapportere til media foran parlamentsmedlemmer.

Som svar på Sir Lindsay sa: “Jeg fikk beskjed om at ingen beslutninger ville bli tatt før kabinettet kom sammen. Jeg blir villedet og dette huset blir villedet.

“Vi synes det er helt uakseptabelt igjen å kjøre frekt på parlamentarikere i Downing Street. Vi godtar ikke det. Jeg begynner å se etter andre måter.

“Jeg tror det er på tide for meg å ha et møte med statsministeren.”