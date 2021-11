“Politimann plukker opp pistolen sin”: Kanye ble kort arrestert av politiet i en misforståelse nær Vest-Antwerpen

Den amerikanske rapperen Kanye West ble kort arrestert i begynnelsen av september av en politimann som trakk frem en pistol nær Albert-kanalen i Wijnekem (Antwerp County). Artisten sa dette under et intervju for Drinks Champs-podcasten. Den lokale politisonen bekreftet opplysningene og sa at det var en misforståelse. Rapperen og livvakten hans bar masker som dekket ansiktene fullstendig.

Kanye West skal nylig ha kjøpt en leilighet i et bygningskompleks i Wijnekem av Kanye Wests personlige bekjentskap, interiørdesigner Axel Verworth. “Selvfølgelig visste vi ikke det i begynnelsen av september,” sa han. Minos politisonekommissær Johann Wonning sa. “Det var en hyggelig sommerdag og vi fikk melding om at to helmaskede menn gikk rundt. En kollega fant dem, men de nektet å ta av seg maskene – i ettertid skjønte de ikke. Ikke nederlandsk. Ingen spørsmål. “

Politiinspektøren tok våpenet hans ut av hylsteret. Ifølge Kanye West ble han siktet, men ifølge politiet er ikke dette helt riktig. “Vår kollega holdt våpenet sitt i en “lav beredskapsstilling”: i en 45 graders vinkel til bakken, for å gjøre det klart at det var klart for potensiell bruk.”, Ifølge kommissæren. “Misforståelsen ble løst veldig raskt. Vår kollega Mr. West gjenkjente ham ikke umiddelbart da han fjernet masken.”

Kanye West lo av hendelsen under intervjuet, men han var veldig sjokkert den gangen. “Da politimannen trakk frem pistolen, tenkte jeg: ‘Vel, jeg tror dette er det’ (‘Vel, jeg tror det’ ‘) “.