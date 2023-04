Politisjefen i Paris tar rettslige skritt over Cyril Hanouna-sendingen

«Innledende elementer til vår disposisjon tyder på at disse mennene ikke tilhører BRAV-M (Brigade for Suppression of Violent Activities – Motorcyclists),» skrev politihovedkvarteret (BP) i en tweet fredag.

«Politisjefen åpner imidlertid en administrativ etterforskning og beslaglegger påtalemyndigheten i republikken Paris,» la PP til. C8-kanalen sa til AFP lørdag morgen at «vi fikk fire politifolk. En av de fire ble sparket i desember.» «Det ble avklart i sendingen at ikke alle var en del av BRAV-M,» la kanalen til. Ifølge flere kilder kjent med saken så denne mannen, Cédric, ut til å være en talsmann for Settle, stasjonert i Seine-Saint-Denis (en forstad til Paris) før han ble sparket. Han var tilknyttet den høyreekstreme klassifiserte fagforeningen FPIP (National Federation of Independent Professionals of the Police). På fredag, i Touche pas à mon poste (TPMP) arrangert av Cyril Hanouna på C8, ble fire personer (tre menn og en kvinne), ansiktene deres tilslørt, en svart hette på hodet og stemmene modifisert, merket med et oransje forkle. . Politi på plass, noen utgir seg som BRAV-M-medlemmer. «Vi ønsker å gjøre en liten avklaring, vi har blant oss medlemmer av BRAV-M og medlemmer av spesialstyrker som griper inn for vedlikehold av orden og vi har gjort dette hele vår karriere,» sa en person på tallerkenen. Mennesker. Ingen er imidlertid medlem av BRAV-M, ifølge kompatible kilder som er kjent med saken. Den ene er stasjonert ved Yvelines, den andre i Val-de-Marne og jenta ved Seine-Saint-Denis. Disse tre mennene var nær Cedric. Arcam, den audiovisuelle regulatoren i Frankrike, sa til AFP lørdag morgen at den hadde blitt «fanget av publikum». Myndigheten vil i henhold til sin «vanlige praksis» «se nærmere på den aktuelle ordren og gi råd om det samme om nødvendig». READ Lokal Fox News-reporter Ivory Hecker oppfører seg frekt på værsendinger og hevder Fox Corp forvirrer seg selv C8 (en kanal fra Canal+-gruppen kontrollert av den konservative milliardæren Vincent Bolloré) har blitt festet flere ganger av Arkham for kontroversielle show av Cyril Hanouna. I begynnelsen av februar ble C8 bøtelagt med 3,5 millioner euro i november etter at stjerneverten fornærmet LFI-nestleder (La France Insoumise, til venstre) Louis Boyard live.