Polkadot, blokkjedeinteroperabilitetsendepunktet? Et tilbakeblikk på den turbulente banen til DOT

Polkadot er et nettverkstilbud for å lette interoperabilitet mellom ulike blokkkjeder. Hvis vi skal gå over til en multi-threaded web 3.0, vil denne typen token sannsynligvis bli et must for alle aktører i økosystemet. Denne sektoren er for tiden under kontroll av Messari Radar, et anerkjent investeringsfond. La oss sammen se hva som skiller seg ut fra domenestjerneskjemaet: $DOT.

På et kritisk nivå mot dollar om en uke

DOTUSDT – Ukentlig

Etter å ha klart å komme seg ut av dette området som har pågått siden januar 2021, Punkt endelig led av Foss snakk om Bitcoin Akkurat som de andre Altcoins. Vi begynner nå å få Interaksjoner Interessant på dette nivået er $25,50.

Dette nivået er viktig, var det sånn motstand Basert på støtten Mange ganger, noe som gjør det til et område Akser.

Kjøpere har allerede forsvart denne støtten nylig, og det ser ut til at de fortsatt forsvarer den nå. En samlet ukentlig avslutning på denne store støtten ville vært flott.

Dobbel bunn en daglig?

DOTUSDT – 1D

Det daglige DOT-diagrammet er veldig rent. Vi kan se en dobbel bunn Veldig tydelig, symboliserer svikt hos selgere i denne grad. Hvis det dukker opp en fullstendig ukentlig utgivelse, tror jeg vi kan bli med i en sone 3D-visning (bredde = bredde).

Vi vil gå tilbake til Hvordan bestemme områdene for tilbud og etterspørsel i spalten vår Wall Street CapsFølg oss gjerne på nettsiden vår ulike nettverk Å bli informert!

Hvis vi kommer til det nivået, og avvisningen nærmer seg, vil nedtrenden holde seg ukentlig, så jeg ville ikke forbli i denne posisjonen. På den annen side, hvis dette området er vellykket passert, vil vi se på nytt over rekkevidden, men så lenge det ikke går over er det ingenting å melde.

Det vil også være tilrådelig å være våken i midten av dette området på $30, som har vært et reaksjonspunkt nylig. Helger drar generelt nytte av småbruksspekulasjoner i kryptovaluta, så hvorfor ikke hoppe over det denne helgen!

Mer motstandsdyktig mot Bitcoin?

DOTBTC (3D)

Som jeg ofte sier, ser et program Kryptovaluta vs Bitcoin-diagram veldig viktig. Bitcoin leder kryptovalutamarkedet, hvis alternativet viser seg å være motstandsdyktig mot Bitcoin-korreksjoner, er det svært sannsynlig at det vil være bullish mot dollaren.

DOT hadde en enorm reaksjon på 5000 Satoshi-området som allerede hadde et stort tilbakeslag. Visningsområdet er veldig likt diagrammet mot dollaren, rundt 7000 satoshis.

DOT ser ut til å være i en noe bullish formasjon på kort til mellomlang sikt, og det er en stor sjanse for et oppsving her. Vi må imidlertid være forsiktige med å skape et stop loss-jakt, som er vanlig i kryptovalutamarkedet! Avvisning i de nevnte områdene kan også bety å opprettholde den langsiktige nedadgående trenden, så du må vurdere å ta fortjenesten din.

