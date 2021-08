Polske parlamentsmedlemmer godkjenner kontroversiell lov om medierettigheter Pressefrihet

Motstanderne sier at Foreign Rights Act er et forsøk på å tie en fjernsynsstasjon som kritiserer regjeringen.

Medlemmer av underhuset i det polske parlamentet har stemt for endring av landets kringkastingslov for å skjerpe reglene om utenlandske rettigheter til mediene, noe som har skapt bekymring for pressefrihet.

Medieloven som ble vedtatt onsdag, vil forhindre at selskaper utenfor den europeiske økonomiske sonen har en kontrollerende eierandel i polske medieselskaper.

Discovery vil tvinge det amerikanske teamet til å selge sin majoritetsandel i TVN 24, et av Polens største private TV -nettverk som har vært hardt kritisk til regjeringen.

Det regjerende partiet Law and Justice (PiS) sier at loven er nødvendig for å forhindre fiendens utenlandske makter i å kontrollere mektige kringkastere og er i tråd med forskrifter i andre europeiske land.

Men kritikere sier at det statseide selskapet åpner en dør for TVN-kontroll etter overtakelsen av det statlige energiselskapet PKN Orlen av det regionale aviskonsernet Polska Press.

TVN oppfordret senatet og presidenten til å avvise loven og kalte avstemningen “et angrep på ytringsfrihet og mediefrihet uten sidestykke”.

Senatet er nesten like delt, og opposisjonen har et knapt flertall. Presidenten i landet Andrzej Duda er medlem av det regjerende politiske partiet PiS.

Avstemningen kom under en opphetet parlamentsøkt, som på et tidspunkt ble avbrutt da parlamentsmedlemmer godkjente opposisjonens forslag om å stanse saksbehandlingen for å utsette avstemningen om medieloven.

Etter hvert ble sesjonen gjenopptatt og medieloven ble vedtatt med 228 stemmer for og 216 imot i underhuset med 460 seter i parlamentet.

USA ‘dypt bekymret’

Tusenvis av mennesker gikk på gata i stevner over Polen tirsdag over regningen.

Utenriksminister Anthony Blinken sa at USA var “dypt bekymret” over lovutkastet, som “truer mediefriheten og kan destabilisere Polens sterke investeringsklima.”

Tidligere i parlamentssesjonen mistet regjeringen fire viktige stemmer om dagen etter at en yngre partner trakk seg fra den PiS-ledede regjeringskoalisjonen.

I en stemme stemte parlamentsmedlemmer 229 mot 227 for å suspendere sesjonen for å avbryte avstemningen om medieloven.

Men taler Elzbieta Witek, medlem av PiS, beordret en ny folkeavstemning, der regjeringen vant 230 til 225 for å gjenoppta operasjonene til tross for skrik av opposisjons sinne.

Avslutter Polen 200 års ytringsfrihet? “Putiniseringen” av de polske mediene kolliderer ikke bare med EU -medlemskap, men også med NATO. # Polen # Mediefrihet thegoodlobbyprofs https://t.co/vrE5tQl3Xe – Alberto Alemanno (alemannoEU) 11. august 2021

“Svindlere! Svindlere!” Sang parlamentsmedlemmer og anklaget regjeringen for å kjøpe støtte for å vinne folkeavstemningen.

Donald Dusk, den tidligere EU -lederen som leder opposisjonen Civic -plattformen, twitret: “Parlamentarisk flertall, som klamrer seg til korrupsjonens og utpressingen, smuldrer for øynene våre.”

“Det kommer til å ta en stund, men det kan ikke lenger styre.”

De tapte stemmene betyr ikke at regjeringen vil falle, fordi det krever en mistillitsvedtak – og PiS kan fortsette som en minoritetsregjering.

Men kommentatorer har sagt at det er vanskelig å beholde en minoritetsregjering på sikt fordi den må stole på det høyreekstreme koalisjonspartiet, som er sterkt kritisk til regjeringen.

Neste valg er planlagt til 2023.

Den PiS-dominerte United Right Alliance har styrt Polen siden 2015.

Den har blitt anklaget av EU for å trekke tilbake demokratiske friheter, men er fortsatt populær blant mange polakker, hovedsakelig for sine sosiale velferdsreformer.