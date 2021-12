Polyarc fremkaller neste generasjon PlayStation VR

Jeg studerer dem Polyarc, skaperen av Moss, svarte for å støtteLast opp virtual reality-showcase siden forrige uke. Ved denne anledningen kunne vi oppdage en ny trailer for den etterlengtede Moss 2. Vi kan si at den første Moss hadde vunnet alt da den ble sluppet i februar 2018. Tittelen samlet noter som svingte mellom 9 og 10/10. .. Den første Moss var helt klart en fremragende tittel i PlayStation VR, men også på andre plattformer som f.eks Oppdrag 2 eller hjelmer PCVR. For øyeblikket er lanseringen av MOSS 2 offisiell på PlayStation VR. Uten egentlig å ha noen detaljer, tror vi du kan ha rett på en liten midlertidig eksklusivitet … men det gjenstår å se.

Selv om VR-markedet fortsetter å vokse, faller PlayStation VR-parken sakte i glemmeboken … Det er vanskelig å si det, men du må akseptere det. Vi er veldig godt rustet til å realisere dette! Ikke overraskende vil det ikke være PS5 Boost-modusen som vil holde hypen rundt PSVR i dag, men PSVR 2-kunngjøringen! Derfor kan Moss 2 komme i en annen situasjon denne gangen på PSVR, den første Moss kom ut da PSVR var i full helse, med vinden i ryggen … Moss bok 2 kommer i en pensjonert hjelm, alt hvordan klarte han det Windlands 2 Nylig…