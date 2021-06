Pony Tylers Twitter bemerker at området vil fortsette å stige etter solformørkelsen

Musikkfans produserte en totalformørkelse av Pony Tylers Twitter-notater torsdag morgen, med en delvis solformørkelse som gleder britiske skiløpere.

Hans sjeldne himmelske show fikk brukere av sosiale medier til å tvitre på Tyler, hvis hitlåt Total Eclipse of the Heart toppet hitlistene over hele verden i 1983.

Den walisiske artisten tvitret: “Kunngjøringer blåser. * Sjekker meldinger * b. Det er en formørkelse ”.

Kunngjøringer blåser.

* Kontrollere meldinger *

Ku. Det er en formørkelse – Pony Tyler (onBonnieTOfficial) 10. juni 2021

Spectovers ‘Twitter-konto svarte: “Slå av kunngjøringene dine, lyse øyne”.

Journalisten John Sturkis tvitret: “Det må skje nå,” mens musikeren Richard Miller skrev “Fantastisk.” Du kan forutsi økninger i royalty veldig effektivt. ”

Lyse øyne, slå av kunngjøringene dine – Specsovers (høyttalere) 10. juni 2021

Astronomer over hele Storbritannia observerte den halvmåne solen under en delvis solformørkelse.

Til tross for den overskyede himmelen klarte astronomene å se en tredjedel av solen bli blokkert av månen.

Lukk

En delvis solformørkelse over Liverpool (Peter Byrne / PA) En delvis solformørkelse over Liverpool (Peter Byrne / PA)

Tylers poprock-hymne Foster ga ut sitt femte studioalbum i 1983 på The Speed ​​of Night.

Det toppet Storbritannia, USA, Irland, Australia, New Zealand, Canada, Norge og Sør-Afrika, noe som gjorde det til den største suksessen i karrieren.

Sangen har solgt over seks millioner eksemplarer over hele verden og har blitt streamet over 407 millioner ganger på Spotify.

I løpet av solformørkelsen 21. august 2017 rapporterte Nielsen Music at 80-tallets klassiske digitale nedlastingssalg økte med 503% i uken som endte 20. august, sangens største digitale salgsuke.

Sangen nådde også topp 13 på Billboard.

Sangen ble skrevet og produsert av Jim Steinman, som bidro til å komponere Meat Loffs Bad Out of Hell-album og skrev boken Power Ballet It’s All Coming Back to Me Now, populært dekket av Celine Dion.