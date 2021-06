Populært CBD-merke Wild by Nature akselererer USAs utvidelse med adgang til over 300 Circle K-steder

NEWPORT BEACH, California – (FORRETNINGSLEDNING) – Californias ledende merkevare for CBD og velvære Vill av natur (“Wild”) kunngjorde i dag sin inntreden i mer enn 300 Circle K nærbutikksteder i Florida med hundrevis av butikker i horisonten. Ved å bruke næringslivsindustrien til å fremme forbrukernes oppdagelse, er denne milepælen et nytt bevis på populariteten og effekten av Wild By Natures samling av botanisk inspirerte CBD-fordampere og CBD-fordamperkapsler.

“Wild By Natures avtale med Circle K skaper et betydelig momentum for våre CBD-produkter fordi det gjør dem mer tilgjengelige for vår målkjøper som ønsker både velværefordelene ved CBD og bekvemmelighet,” sa Wilds president, Jeremy Creighton. “Vi er glade for å se hvor denne avtalen fører oss, og vi ser frem til å fortsette å utvide vår tilstedeværelse på andre Circle K.-steder. Vår merkevarestrategi har primært vært fokusert på komfortkanalen og vårt utvalg av produkter, emballasje og salgssteder. Salget er designet med tanke på dette, ”la han til.

“Denne utvidelsen vil nå forbrukere i hele Florida, og gjør Wild By Nature fordampere og PODS til en av de største i kategorien,” sa Wilds sjefsdirektør Wayne Jones. “For å støtte denne lanseringen har vi utviklet spesielle introduksjonstilbud for å oppmuntre til kjøp. Vi vil tilby fire 100 mg CBD POD på Circle K-steder med utsalgspriser fra $ 14,99, ”la Wayne til.

Denne ekspansive utrullingen av Wild By Nature i så mange nærbutikker er en nøkkelindikator for at forbrukermarkedet er sulten på rene CBD-produkter som bruker ingredienser av høy kvalitet, opprettholder høye forretningsstandarder og tar ytterste forsiktighet innen design, emballasje. Og tredje festlaboratorietester.

Fokusgrupper og ytterligere markedsundersøkelser indikerer at forbrukere lener seg mot Wild By Natures ukonvensjonelle smaksprofiler sammenlignet med andre CBD-merkevareserier og til slutt vil ha muligheten til pakker med forskjellige smaker. Dette mangfoldige alternativet sammen med andre innovasjoner og teknologier er nært forestående for det fremtidsrettede merkevaren, med mange flere kunngjøringer fra Wild By Nature-selskapet planlagt for resten av 2021 og 2022. Dette legger til utviklingen av dets eksklusive toppmoderne -art fordamper generasjon.

OM VILT AV NATUR: Wild By Nature (“Wild”) er en rekke førsteklasses CBD-produkter, avledet utelukkende av hamp dyrket i USA og produsert etter de høyeste standarder. Villprodukter testes grundig i uavhengige laboratorier gjennom alle produksjonsstadier, og hvert ferdige produkt kommer med sine egne helt uavhengige laboratorietestresultater som er tilgjengelige på Wild-nettstedet.

Wild By Nature-merket ble grunnlagt i California, inspirert av den kaliforniske livsstilen og dens innovative naturlige og mangfoldige landskap, med fokus på å skape et produkttilbud som oppfyller høyest mulige standarder for kvalitet og effektivitet. Laget med naturlige ingredienser og tilbyr en unik sanseopplevelse, bruker Wild botaniske produkter for å skape en rekke nøye blandede smaker som lavendel, rose og hibiskus, villkalk og sitron og eple og mynte. Wild ser på CBD ikke bare som en ingrediens, men som en helhetlig livsstilsendring; en som styrker fysisk og mental velvære. Wilds oppdrag er å gi helsemessige fordeler av CBD globalt der regelverk tillater det, bli ledende innen CBD-rommet og hjelpe kategorien å vokse.

Besøk Wild kl wildbynaturecbd.com og på Instagram @thewildbynature.

Wild By Nature CBD er tilgjengelig i USA, Japan og Storbritannia.

OM SIRKEL K: Circle K er et heleid datterselskap av Alimentation Couche-Tard (“Couche-Tard”). Couche-Tard er ledende i den kanadiske nærbutikkbransjen. I USA er det den største uavhengige nærbutikkoperatøren når det gjelder antall butikker som drives av selskapet. I Europa er Couche-Tard ledende innen detaljhandel med drivstoff til veitransport og nærbutikker i de skandinaviske landene (Norge, Sverige og Danmark), i de baltiske landene (Estland, Latvia og Litauen), samt i Irland , og har en betydelig tilstedeværelse i Polen.