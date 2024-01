Porsche 911 Dakar for små budsjetter? Men ja, det finnes!

Den danske forberederen Kalmar tilbyr en Porsche 911-konvertering basert på 996 for å få en slags Dakar like vakker som originalen, men fremfor alt mye billigere!

€277 000 er beløpet du må betale, eksklusive tilleggsutstyr, for å nyte Porsche 911 Dakar. Dette begynte å gjøre kupéer tilgjengelige i alle smaker og i alle mulige konfigurasjoner og krafter. En helvetes sum, som vil gjøre denne gjenstanden til et samleobjekt som så mange andre Porsche-gjenstander. Men for de som er nostalgiske etter 1990- og 2000-tallet da Porsche fortsatt var noe «tilgjengelig», er det en annen løsning. Den danske forberederen presenterer allerede sin første konvertering «Adventure» på den væskekjølte 911. Tydeligvis er de mye billigere enn de luftkjølte versjonene!

Fristende, dette 911-eventyret?

Forvandlingen er fullført © Kalmar

Selskapet har egne snø- og skitttestbaner, hvor det utvikler sine prototyper. De begynte også å konvertere Cayenne-dieselen for noen år siden. Du må begynne et sted! Det som følger er en linje med 911-er modifisert for å håndtere umerkede stier og unnslippe asfalt. I dag annonserer Kalmar RS-6 (ikke å forveksle med Audi Sport-modellen) basert på den ferdigkonverterte 996-modellen.

Prosjektet er enkelt: Kunden stiller med giverbilen, og selskapet håndterer hele transformasjonen: mekanisk og estetisk. Totalkostnad for konvertering? 45.000 euro.

Fullstendig modifisert

Rammene er tydelig definert © Kalmar

Dette er fortsatt et budsjett, men 996 er fortsatt mer eller mindre 'tilgjengelig' og den endelige avtalesummen er fortsatt godt under 992 Dakars tall. Driftsutstyrsdelen er fullstendig revidert: Støtdemper med lang bevegelse, bakkeklaring økt med 8 cm med løftesett, full undervognsbeskyttelse, ekstra væskekjøling foran, og selvfølgelig takstativet (ekstrautstyr) med brosjyrer og reservehjul. Interiøret er også fullstendig revidert. Kalmar har tatt i betraktning at den ikke skal lages til ambolt: forberederen oppgir en vekt på 1440 kg (avhengig av versjonen av donorbilen).

Vekten er svært begrenset: «bare» 1440 kg. © Kalmar

Hylle er valgfritt © Kalmar