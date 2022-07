Porsche 911 slipper GT3 R Type 992

Noen dager senere ble leveren og de tekniske spesifikasjonene til 963 avslørt (se Her), har Porsche endelig sluppet sin nye 911 GT3 R, som opprinnelig var inspirert av 992-generasjonen. Hun er best overalt Sebastian Coles, prosjektleder for den tyske produsenten, forsikret oss da vi ble invitert til å se den på Spa-Francorchamps-banen.

Fremfor alt tilbyr den et bredere spekter av innstillinger enn forgjengerne, slik at den kan svare tydeligere på behovene til profesjonelle og amatørpiloter med ny adaptiv programvare. Og uten å glemme er det enda enklere håndtering og forståelse for kundegrupper.

© Force

Cockpiten og dens ergonomi er gjennomgått med sikte på å forbedre pilotens komfort og synlighet.

Denne første 911 GT3 R Type 992 vil transformere utviklingen av 911 GT3 R Type 991 fra neste år, som vil bli kjørt over hele verden fra 2019 og utover. En bil vi skal se spesielt på GT World Challenge. I Nürburgring Endurance-serien, på IMSA Sports Car Championship … deretter på det ACO-merkede mesterskapet i 2024, altså 24 Hours of Le Mans.

