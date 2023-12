«Porsche – Driven by dreams»: en ny utstilling på Autoworld-museet i Brussel

Ni prototyper som aldri tidligere er vist i Belgia vil bli avslørt. Blant dem, 911 Speedster Concept, presentert i anledning merkets 70-årsjubileum. I anledning 60-årsjubileet for nummeret 911, vil en unik samling som spenner over åtte generasjoner av «Neunelfer» bli presentert.

Utstillingen vil gjennomgå begynnelsen av merket, seirene til Porsche RS61, 917 og 919 Hybrid, og belgiske sjåfører som Jacky Ickx, Thierry Boutsen og Laurens Vanthoor.

Utstillingen åpner fredag ​​ettermiddag med en forhåndsvisning med regelmessige avganger av modellene 911 2.7 RS og 918 Spyder, DJ og lansering av kjøresimuleringskonkurransen Born2Drive. Nøkkelen: muligheten for å endre simulatorens ratt for rattet til en ekte Porsche på en bane. Finalen finner sted lørdag 17. februar, også på Autoworld. De åtte beste kandidatene vil bli invitert til å konkurrere i et 45-minutters løp på Spa-Francorchamps-kretsen, i provinsen Liège.

Fredag ​​kveld vil personligheter som Michaël R. Roskam, regissør for «Rundskop», gateartisten Vexx, som signerte Porsche Vision GT fra bilracervideospillet Gran Turismo, bygget på forespørsel fra Sony Playstation, være til stede. som Bart Kuykens. Autoworld indikerer at fotografen vil autografere «det beste av alle verkene hans» der Porsche vanligvis er en modell.