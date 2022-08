Portalskjermer blir eksterne skjermer for Mac og PC

Skjermene koblet til portalen utviklet av Meta utvider horisonten din. Ettersom telependling blir et must for mange ansatte, kan disse produktene nå transformeres til eksterne skjermer for en PC eller Mac.

Fremtiden til Portal-serien er nå næringslivet. Faktisk har Meta bestemt seg for å slutte å markedsføre disse tilkoblede skjermene til allmennheten bedre fokusere innsatsen på fagfolk. Fagfolk som for mange av dem jobber hjemmefra! Følgelig vil endringene kunngjort for noen dager siden av Meta være nyttige for alle kunder.

Fjernarbeid i sikte

Faktisk har Meta lagt Duet Display-appen på nett i butikken sin, som kobler en Portal-skjerm til en PC eller Mac. Dette gjør at den kan gjøres om til en ekstern skjerm, speilmodus eller utvidet skrivebord. En veldig praktisk tilleggsfunksjon for å spare plass på datamaskinen din til en lavere kostnad: du trenger ikke kjøpe en ekstra skjerm, portalen er der allerede!

Duet Display er ikke en app utviklet av Meta, den har eksistert i flere år og lar deg bruke en iPad eller Android-nettbrett for å utvide skjermens overflate på en PC eller Mac. Kompatible modeller er 15-tommers Portal Plus, og 10-tommers Portal Go (den med batteriet).

Meta stoppet ikke der, siden selskapet også denne gangen tilbyr intern programvare for Apple-datamaskiner, Meta Portal Companion. Denne applikasjonen gjør det mulig å dele innholdet på Mac-skjermen med en samtalepartner under en videosamtale, den letter også tilgang til kontroller for å justere volumet eller dempe mikrofonen.

Begge portalene er fortsatt på salg, priset til €79 (i stedet for €229) for Go-modellen og €299 (i stedet for €369) for Plus-modellen. Disse enhetene inkluderer også støtte for ledende videokonferanseapper som Zoom, Webex, Teams og selvfølgelig Messenger.