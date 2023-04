Porte på TF1: Michael Jonas blir tatt for en fremmed på nyhetene klokken 13.00

Seere av TF1s «1pm» denne torsdagen 6. april Kanskje Michael kjente igjen Jonas under en uttalelse … det var ikke åpenbart for journalisten som spurte ham under en vox-pop på en bensinstasjon.

Mens mangelen på bensin fortsetter å påvirke Frankrike, sendte TF1 en rapport filmet på bakken på en bensinstasjon i Ile-de-France denne torsdagen. Journalisten stiller spørsmål til kundene, inkludert «en gentleman».Han ringte før han kom«For å unngå å gå tomhendt, er denne mannen (vil gå barhendt) ingen ringere enn Michael Jonas, som ikke kjenner noen!

Disse bildene gikk viralt på sosiale medier og underholdt nettbrukere:Vi kjenner stemmen hans godt.«,»Endelig gjorde Michael TV-comeback! Det er som et flott comeback«,»Michael Jonas ser ikke ut til å ville gjøre det«Kan du lese det på Twitter?

En morsom situasjon som minner oss om den dagen France 2 ikke kjente igjen syklisten Chris Froome.En fjellklatrer på sykkel under en rapport om brannene i Provence i 2021.» Den fire ganger vinneren av Tour de France svarte med en spøk.