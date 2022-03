Portugal: Ransakinger og arrestasjoner i Abramovichs naturaliseringsetterforskning

Aktoratet sa i en uttalelse at påtalemyndigheten kan ha begått «forbrytelser som underslag, aktiv korrupsjon, dokumentforfalskning, hvitvasking av penger» eller skatteunndragelse.

Portos overrabbiner Daniel Litvack ble arrestert i Porto torsdag mens han returnerte til Israel, rapporterte lokale medier. Han skal etter planen møte lørdag for en dommer som skal avgjøre hvilke rettslige kontrolltiltak som skal brukes mot ham. Den portugisiske dommeren begynte å høre i januar i fjor om statsborgerskapsprosessen til Roman Abramovich, eieren av London Football Club Chelsea, som ble statsborger i april 2021.

Den russiske millionæren tjente på en lov som tillot alle etterkommere av de forfulgte og eksilerte sebartianske jødene å få portugisisk statsborgerskap på slutten av 1400-tallet. I henhold til denne loven må jødiske samfunn i Porto eller Lisboa gi et sertifikat for jødisk avstamning. Myndighetene i disse samfunnene er mistenkt for å ha utstedt falske legitimasjoner angående jødiske aner til flere kandidater, sa det portugisiske israelske samfunnet, som benekter anklagene, i en uttalelse.

Siden erstatningsloven trådte i kraft for syv år siden, er det sendt inn over 137.000 nasjonale søknader. Ifølge tall som det israelske samfunnet i Porto husker, har Portugal gitt statsborgerskap til mer enn 56 000 etterkommere av separate jøder.