Portugal ønsker å være en maritim makt igjen – men denne gangen er det fokus på havbunnen.

Offiserer begynte tirsdag Ellaling, En 6000 kilometer ubåtinternetkabel som forbinder Portugals skilt med Fortaleza i det nordøstlige Brasil.

“Portugals hav har på en gang i historien knyttet Europa til resten av verden. Nå, i et annet digitalt paradigme, ser vi fortsatt hvor viktig vår posisjon er,” sa Portugals økonomiminister, Cisa Vieira Begivenhet.

Kabelprosjektet er en del av Europas plan om å få mer kontroll over global internettrafikk. Det kommer blant spenninger over hvem som styrer verdens ubåtdatakabler – samme uke som europeiske aviser rapporterte at dansk hadde støttet amerikansk etterretning.

Maritime nettverk håndterer mesteparten av verdens datatrafikk, noe som er viktig for at internettjenester og digitale tjenester skal kunne fungere greit og pålitelig. Etter hvert som global datatrafikk har økt, har amerikanske teknologiselskaper som Google og Facebook det også Har investert Milliarder og Kina har infiltrert for å bygge egne nettverk innen kapasitetsbygging.

Lovgivere i Europaparlamentet ønsker å innføre nye cybersikkerhetskrav til kabeloperatører i et forsøk på å forhindre avlytting og sabotasje fra land som Russland. Nasjonale myndigheter søker å gjenvinne kontrollen over nettene ved å støtte Nokia, det finske teleselskapet Nokia, Europas største teknologiprodusent, som bygde og la kabelen.

Becka Landmark, Nokias administrerende direktør, sa:

Kina gjør fremskritt innen utvikling av teknologi. Kinesisk selskap HMN-teknologi, Hawaii er blant sine partnere, i mellomtiden Opprette ubåtforbindelser Det forbinder Europa (via Frankrike) med Afrika og Sør-Asia med Kina.

Dette har fanget oppmerksomheten til vestlige sikkerhetsmyndigheter, som i økende grad ser på kabler under havet. Trump-administrasjonen gjorde kabler til en del av den Nettverksrengjøring Strategi for å forby bruk av kinesisk teknologi i kritiske felt.

EN Felles varsel Undertegnet i mars godkjente 25 EU-land, inkludert Island og Norge, en plan for å merke kabler som kritisk infrastruktur – for å forhindre cybersikkerhet. Land lovet å finne ut hvordan og hvor data strømmer gjennom og ut av Europa via sjøkabler, identifisere systemer som må byttes ut, og komme med en plan for å håndtere sikkerhetsrisiko.

Elling Cable var den første som koblet Europa og Latin-Amerika. EU og Brasil håper dette vil øke veksten av skysentre og datatjenester rundt kabellandingsstedene i Science og Fortaleza.

