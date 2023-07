Portugal slo Norge for å gå videre til finalen

Denne torsdagen gjorde Portugal kort med Norge i EM U19-semifinalene.

Seleção fortsetter sin utrolige rekke. Etter tre seire på like mange kamper i gruppespillet, kunne de portugisiske U19-ene følge etter denne torsdagen, under semifinalen i EM U19. Mot Norge, menn Joachim Milheiro Vant med stor margin (5-0).

Total mestring

Den unge portugiseren vek seg ikke. For å være ærlig, hadde de egentlig ikke tid til å nyte litt tvil denne torsdagskvelden. Fra det fjerde minuttet av kampen, FC Famalicao midtbanespiller, Gustavo Sa, portugiseren klarte ikke å frigjøre seg under press og så presset hans ta en ekte gave fra motstanderens keeper. På dette norske tilbudet åpnet Portugal scoringen og satte seg dermed på rett spor.

Et første mål, så et andre. I et kvarters spill, Hugo Felix En motstander ser at hjørnet hans blir avvist av en håndball, noe som gir ham en sjanse til å bryte straffen. Som vi kjenner ham nøyaktig, den yngre broren João Felix Han nølte ikke med å forverre scoringen og registrere et nytt mål i kampen. Femten minutter senere er det på tide Rodrigo Ribeiro Gjenvinner behendig en ball som ligger i området for å holde Portugal litt mer skjermet.

Ledende til pause, allerede tre mål foran, Portugal-treneren Joachim Milheiro Med full intensjon om å forberede seg til finalen planlagt denne søndagen, tillot han noen taktiske endringer. Til tross for disse få endringene, mistet ikke Portugal sin klare dominans over kveldsmotstanderen. Ved spilletid, Rodrigo Ribeiro tok et edelt senter Samuel Justo Dermed ga han seg selv to-tre korte minutter før servering Carlos Borges For kveldens femte portugisiske mål.

Fem mål til null var sluttresultatet i møtet, stort sett dominert av de unge portugisiske U19-ene. En tungtveiende, men logisk poengsum, mesterskapet fremvist av menn Joachim MilheiroMot et norsk lag som var understyrket fra start til mål i denne semifinalen.

Gå til finalen for Portugal

Så Portugal vil gå hele veien til slutten av denne turneringen. En feilfri lærere under gruppespillet klarte portugiseren å opprettholde en like tilfredsstillende prestasjon i denne første knockout-kampen. Seleção, som nå er favoritten til denne Euro U19, vil derfor delta i finalen i turneringen som er planlagt til søndag kl 21.00.

Foreløpig er Portugals neste motstander fortsatt ukjent. Det blir enten Spania, som toppet gruppe B i forrige runde, eller Italia, som dukket opp i puljen med Portugal. Navnet på den andre finalisten vil ikke bli kjent før torsdag kveld, etter denne andre semifinalen, som setter disse to gigantene i europeisk fotball mot hverandre.

Bildekreditt: UEFA