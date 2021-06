Portugal vs Frankrike Live: Euro 2020 siste poengsum og oppdateringer i kveld

Se live mens Gareth Southgate er vert for en pressekonferanse etter at England vant Euro 2020-gruppen

Portugal Ansikt mot Frankrike På slutten av gruppe F Euro 2020 Alle fire lagene sliter fortsatt med å kvalifisere seg eller slå laget.

Selaka vant Ungarn Med Raseri av sene mål i Budapest, Inkludert en Cristiano Ronaldo, men på siden av Fernando Santos Siste gang var et nederlag mot Tyskland.

Frankrike ble i mellomtiden tatt til fange av Ungarn Men du vet at de kan slå laget med suksess her. Storbritannia vil følge resultatene nøye her Han ble nummer to fra laget for å møte Three Lions på Wembley neste tirsdag.

Les Blues-trener Didier Deschamps har snakket om sin tillit til Karim Benzema, som ennå ikke har scoret fra retur fra internasjonal utvisning med Real Madrid-spissen: “Strikers live and feed goals. Kareem bærer en tung byrde utover sin erfaring. Han har et ansvar som han gjorde på verdensmesterskapet for tre år siden. Det viktigste er at jeg har all tillit til ham, og derfor gjør hele laget det. Det er tider når streikere ikke scorer. De bestemmes av om de får poeng eller ikke. ”

Følg alle handlingene, analysene og reaksjonene for å bygge gjennom hele spillet i gruppe F.

Anbefalt