Potethus på månen

Forskere fra University of Manchester har utviklet et nytt byggemateriale Kretas stjerne. Takket være potetstivelse og en klype salt, gjør det mulig å skape utenomjordiske bosetninger.

Etter sopp har potet blitt den siste maten å vurdere for å bygge fremtidige hus.

Oppdagelsen kommer etter at det amerikanske arkitektfirmaet Red House annonserte at det samarbeider med NASA og Massachusetts Institute of Technology (MIT) for å bygge romboliger laget av sopp og dehydrerte alger.

For å sikre en vedvarende menneskelig tilstedeværelse på Månen og Mars, er det viktig å finne ut hvordan man bygger sterke og holdbare habitater som gir beskyttelse mot stråling. Det er behov for å finne materialer med høy styrke fra lokale ressurser: ideelt sett bør produksjonen deres være et resultat av relativt enkle, lavenergiprosesser.

I sine eksperimenter brukte forskerne vanlig stivelse med en klype salt – magnesiumklorid, som finnes på overflaten av Mars eller i tårene til astronauter – for å produsere «En svært motstandsdyktig biokompositt«De ble døpt Stargreet.

I en artikkel publisert i tidsskriftet Science Open EngineeringForskere forklarer at de oppnådde resultatene gjorde det mulig å lage et materiale dobbelt så sterkt som vanlig betong.Helt passendeFor byggearbeid i utenomjordiske miljøer.

«Etter oppgraderingen oppnådde Lunar og Martian StarCrete trykkfasthet over betonglaget og utkonkurrerte andre tekniske løsninger, til tross for at det var en relativt energieffektiv prosess.«, sier forfatterne av studien.

Hvorfor er potetstivelse så spesiell?

«I hovedsak danner potetstivelse et bedre lim enn annen stivelse,» sa lederforsker Dr. Aled Roberts til Euronews Next.

Det er ikke nødvendig med vann for å bruke den.

«_Fordelen med å bruke potetstivelse er at vi vet at vi uansett kommer til å produsere en slags stivelse for å mate astronautene, så vi kan produsere mer av den og bruke den til konstruksjon,» sa Mr. Roberts forklarer.

Hvis forskere ikke klarer å dyrke poteter eller annen mat bærekraftig i utenomjordiske miljøer, «Vi kan ta en betydelig mengde potetstivelse og bruke den som bindemiddel«Fordelen er at i en nødssituasjon kan astronauter også spise den.

Teamet regnet ut at en pose (25 kg) med dehydrert potet (chips) inneholder nok stivelse til å produsere nesten et halvt tonn stivelsesbetong, tilsvarende 213 murstein.

Er poteter virkelig en solid idé for å bygge utenomjordiske bosetninger?

«Det er en god sjanse… men vi har fortsatt en lang vei å gå for å skape habitater på Månen og Mars.«, mener Mr. Roberts.»Da vil vi ha gjort mange flere funn. Noen vil komme opp med en god idé og innovere. Slik går ting alltid, alltid«.

MR. Roberts» oppstart, TeakinBio, vil fortsette å forske på andre plantebindere for å bygge boliger på Mars og Månen.Andre sprø ideer for å se hva som kommer ut av detMen foreløpig utforsker han også hvordan han kan bruke teknologien sin på jorden for å skape rene, bærekraftige alternativer til betong og keramiske fliser.