Power On: Xbox Story Documentary Live

Slå på: The History of Xbox Tilgjengelig nå. Dette er en dokumentarserie i seks deler

Den forteller historien om begynnelsen av dette eventyret hos Microsoft, da en gruppe interesserte opprørere bestemte seg

Lanser den første generasjonen av Xbox.

For å markere 20-årsjubileet til Xbox er vi invitert til scenen Finn etter

Full historie til Xbox for første gang, For å lære mer om selskapet

Av et lag som har bodd på første rad i 20 år.

Hvert kapittel tar for seg forskjellige kapitler i Xbox-historien fra starten

I utformingen av den første prototypen av den originale konsollen Microsoft, går gjennom en veldig skummel

Utfordringer som Red Ring of Death, Microsofts forsøk på å kjøpe Nintendo i 2000 og mange flere

En gang til.

I tillegg fortsetter Xboxs 20-årsjubileum med den digitale opplevelsen Xbox Museum, Som er delt inn i tre deler: The Xbox-museet Han selv, den Hult museumOg dette Xbox-museet mittDette vil tillate deg å få tilpasset statistikk, for eksempel den første tittelen du spilte eller din favorittsjanger. Når du besøker museet får du også et nedlastbart tilpasset kart som kan deles på sosiale medier.