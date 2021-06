PP slutter seg til Norway Marine Air Development Partnership

PP vil fortsette overgangen til auksjon for fornybar energi for norske vindprosjekter (arkivfoto) Lagt ut 14. juni 2021 19:26

En uke etter at Norge kunngjorde planer om å gå videre med nye leieavtaler og åpne ytterligere områder for marin fornybar energiutvikling, kunngjorde det britiske oljeselskapet BP at det fusjonerte med Acres Offshore Wind og Stotcraft i frisk luft. Energi i Norge. Det siste trekket er en del av et forsøk på å transformere selskapet til en fornybar energi.

Partnerskapet vil fortsette arbeidet med å forbedre havvindkraft i Charlez Nordzje II (SN2) lisensiert område på grensen til den danske sektoren i Nordsjøen utenfor sørkysten av Norge. Norges olje- og energiminister Tina Pru kunngjorde for et år siden at landet ville opprette dette området med Utsira Nord på Norges sørvestkyst. I 2019 ble disse områdene først identifisert som potensielle mål, og i 2021 startet Norge prosessen med å vedta planer for regionene.

Ifølge selskapene gir den gunstige plasseringen av Charlie Nord II tilgang til e-eksport til lokale og nærliggende markeder. Nesten 1000 kvadratkilometer og nær store industriområder, anses dette området å være den beste muligheten til å eksportere strøm. Den egner seg godt til både vindturbiner i nedstasjon og flytende installasjoner.

“PP har som mål å utvide vår fornybare virksomhet i stor skala, og vi ser store muligheter innen vindkraft til havs. Vi har flere tiårs erfaring i Nordsjøen og vil bringe vår omfattende handelsevne og sterke bånd til Europa,” sa Dev, visepresident. , Gas and Low Carbon Energy. Sanyal sa: “Sammen med Agar og Stotcraft håper vi at denne alliansen vil kunne vokse effektivt og effektivt og gi ren energi til europeiske markeder og styrke forsyningen til Norge når det er nødvendig.”

Føderasjonen ønsker også å undersøke muligheten for å gi ren energi til å elektrifisere marine olje- og gassanlegg. Dette partnerskapet vil samarbeide med lokale leverandører for å utvikle industrielle evner for det norske sjøvannsmarkedet og bidra til verdiskaping i det nordiske og europeiske energimarkedet.

På en flytende flykonferanse i Norge i forrige uke sa Prue at etterspørselen etter fornybar energi er sterk, og at Norge ser en mulighet til å videreutvikle lederskap på dette feltet. Blant prioriteringene er Charlize NordzJ II-området, som har fått stor interesse fra potensielle utviklere. Regjeringen forfølger først to kvalifiserende prosesser, først kvalifiserende selskaper og deretter bud på leieavtaler mellom de kvalifiserte selskapene. Norge forventer at de første leiekontraktene vil bli gitt til regionen i første kvartal 2022.

For å fortsette veksten i sektoren og møte de langsiktige behovene for fornybar energi, vil den norske regjeringen begynne oppgaven med å identifisere nye områder for vindproduksjon til havs, sa han. Den første fasen vil starte konsekvensstudier for å bekrefte de beste stedene for neste faseutvidelse.