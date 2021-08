Predict NOR vs FRA Dream11, Fantasy Cricket Tips, Play 11, Pitch Report & Hit Updates for 5th T20I

Forhåndsvisning:

Norge møter Frankrike for andre gang i denne turneringen lørdag. Frankrike utkonkurrerte Norge i sin forrige kamp med 4 wickets. Det er et spill de burde vinne fordi de allerede har tapt to kamper i denne serien. Det er en stor bekymring i slagavdelingen, og de må få det til rett ASAP.

I mellomtiden fikk Frankrike en perfekt start på serien da de beseiret Norge i finalen. Men en skuffende slagprestasjon mot Tyskland førte til at de tapte kampen med 2 wickets (D/L -metode). Bowling var deres største styrke. En seier her vil nesten bekrefte hans siste plass, avhengig av poengsummen hans i dagens første kamp.

Kampdetaljer:

Norge vs Frankrike, 5 T20I, Tyskland T20I Tri-Series

plass: Bayer Jürdingen Cricket Ground, Krefeld

dato og tid: 7. august 19:00 IST og 15:30 ET

Direktesending: fankode

Presentasjonsrapport:

Det ser ut til at det ikke er lett for spekulanter å score løp på denne overflaten. Skytterne gjorde en prisverdig jobb med å begrense treff på lave score. Den som vinner i lotteriet må først bøye seg over denne overflaten.

Sannsynlighet for å spille XIer for NOR vs.FRA:

Norge

Raza Iqbal (c), Ehtsham ul Haq, Kuruge Darshana Abeyrathna, Bilal Safdar, Junaid Mehmood Hussain (wk), Muhammad Sher Sahak, Syed Waqas Ahmed, Wahidullah Sahak, Vinay Ravi, Hashir Hussain, Pritvhi Bhart

Frankrike

Osman Shahid (midten), Sovinthiran Santhrakumaran, Virk Muhammad Ali, Osman Riaz Khan, Mustafa Omar, Numan Amjad, Hevitt Aluddin Jackson (WK), Junaid Ahmed, misjonær Hussain Ashraf, Rahmatullah Mangal, Muhammad Dawood

Toppvalg for NOR vs FRA Dream11 -kamp:

toppvalg – Norge

Raza Iqbal Han gjorde en rimelig jobb i denne serien. På to kamper scoret han 25 poeng. Med ballen treffer han 4 wickets med en økonomi på 3,37.

Syed Waqas Ahmed Han scoret 35 poeng på to kamper i denne serien, med det høyeste resultatet av 32 ubeseirede løp som kom mot Frankrike. Han plukket også opp 2 wickets med ballen.

toppvalg – Frankrike

Soventiran Santhirakumaran Det er valget av kaptein for fantasy -lagene dine. I to kamper i denne serien brøt han 55 løp, med en toppscore på 34.

Usman Shahid Han leder laget perfekt. Han var Frankrikes hovedrepresentant i denne serien. Shahid klatret 4 wickets i en økonomi på 7,31 og scoret også 29 pasninger med balltre.

NOR vs FRA Du bør velge Dream11 Fantasy Cricket:

Foreslå Spill ellevte nr. 1 for NOR vs. FRA Dream11 Fantasy Cricket Game:

Curug Darshana Apiratna, Reza Iqbal (vc), Bilal Safdar, Softheran Santhirakumaran (C), Muhammad Sher Sahak, Noman Amjad, Usman Shahid, Syed Waqas Ahmed, Vinay Ravi, Mouhammad Dawood, Rahmatullah Mangal

Foreslå Spill ellevte nr. 2 for NOR vs. FRA Dream11 Fantasy Cricket Game:

Hivit Aluddin Jackson, Reza Iqbal, Virk Muhammad Ali, Junaid Ahmed, Sovinthiran Santhirakumaran, Prithvi Bhart, Muhammad Sher Sahak, Osman Shahid (c), Syed Waqas Ahmed (vc), Waheed Allah Sahak, Guds nåde Manqil

I dag NOR vs FRA Mulige vinnere:

Frankrike forventes å vinne denne kampen.

