Prediksjon Norge Georgia – Euro

Publisert 09.10.2023 09:00 Av Steven Occhipindi



|

Endret 09/10/2023

har 09:11



Norge har allerede ryggen mot veggen etter de første 4 dagene av disse EM 2024-kvalifiseringskampene. Erling Hollands side er på tredjeplass i sin gruppe A. De er allerede 11 lengder bak den skotske lederen (1 dag mindre) og 2 poeng bak. Bak sin spanske toer (1 dag igjen). På denne returfasen av kvalifiseringen hadde det norske utvalget egentlig ikke rom for feil. Etter en 3-1-seier over Kypros i disse kvalifiseringskampene, vant Norge enkelt en vennskapskamp mot Jordan (6-0). Han vil se til å fortsette denne tirsdagen når de er vertskap for Georgia klokken 20.45. Motstanderen hans for dagen har samme antall poeng etter første etappe. Georgia er imidlertid på en tapsrekke på to kamper i disse sluttspillene. Spesielt mot Spania (1-7) har fått et tungt tilbakeslag. Så det er vanskelig å se for seg at han kommer tilbake på sporet i Norge. Nordmennene vil se etter back-to-back-seiere, spesielt for å beholde en plass i topp 2 i denne gruppe A. På slutten av dette møtet vil de ha våpnene til å få jobben gjort foran fansen.