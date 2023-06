Prediksjon Norge Kypros – Euro

Publisert 18.06.2023 03:00 Av Steve Occhipindi



Norge bør helt klart være sikret i disse EM 2024-kvalifiseringskampene. Til tross for den gyldne generasjonen (Holland, Odegaard, Patrick Berg …), har dette laget en veldig dårlig start for å ende i topp to i gruppe A. Etter de første 3 dagene tok norskprøven kun ett poeng. Bortsett fra uavgjort mot Georgia (1-1), ble de slått av Spania (3-0) og spesielt av Skottland for noen dager siden (1-2). Norge hadde egentlig ikke noe valg mot Kypros for å holde liv i det slanke håpet om å havne blant topp 2… før en kamp de ledet til det 87. minutt kollapset. Dette er det rimeligste valget fra denne kyllingen. Etter deres to første møter har ikke kypriotene tatt en krone i disse kvalifiseringskampene. I deres første utspill ble de lett beseiret av Skottland (3-0). Så det er vanskelig å se for seg at de har den minste sjanse til denne turen til Oslo. Erling Haalands menn vil prøve å avslutte denne internasjonale pausen og komme tilbake på sporet i EM 2024-kvalifiseringsløpet.