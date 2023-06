Prediksjon Norge Skottland – Euro

Publisert 15.06.2023 02:00 Av Steve Occhipindi



|

Endret 15.06.2023

å gjøre 02:56



Hvis Spania er favoritter i denne gruppe A for EM-kvalifiseringen 2024, forventer vi at Norge og Skottland kjemper om den andre billetten. Disse to nasjonene møter hverandre i et veldig viktig møte denne lørdagen. Norge gjorde det tydeligvis ikke bra i disse kvalifiseringene. Han led først et tungt nederlag i Spania (3-0) og ble testet i Georgia (1-1). Avtalen er allerede for komplisert for Erling Hollands lagkamerater. Spesielt når de finner et valg som er i veldig god form. Skottland er rykket opp til divisjon A i League of Nations, og har ikke gitt opp i disse EM-kvalifiseringskampene. Etter de to første møtene står den allerede alene i spissen for denne pulje A. For å gjøre dette klarte Steve Clarkes menn å slå Kypros (3-0) og spesielt Spania (2-0). De vil ikke rote det til etter å ha slått et stort slag den siste dagen. For å gjøre dette må det skotske utvalget få resultatet av denne turen til Oslo. Etter de siste resultatene å dømme, vil hun være god nok til å oppnå målet uten å mislykkes.