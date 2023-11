Prediksjon Norge Spania – Euro

Norge har hatt en veldig dårlig start på disse EM 2024-kvalifiseringskampene. De klarte å hente kun ett poeng på de første 3 dagene. Etter det klarte det norske utvalget å sette sammen 3 seire på rad for å holde hodet oppe. Denne formen tilbake kan imidlertid komme litt for sent for Stale Solbakkens menn. De ligger på 3. plass, 2 lengder bak Spania, men med 1 dag igjen…med 2 kamper igjen å kjempe om, er det vanskelig å se for seg at de havner blant topp 2 i denne gruppe A. Spania er på sin side i utmerket form. La Roja vant 4 av de første 5 dagene av disse kvalifiseringene. Han er på seiersrekke mot Skottland og har ikke tapt et eneste poeng så langt (2-0). Etter også å ha klart å vinne Nations League, kommer Luis de la Fuentes side full av selvtillit inn på denne turen.

Norge har den vakreste generasjonen. Stale Solbakken har en rekke profilerte spillere med Leo Astigard, Julian Ryerson og Alexander Chorloth. Men det er vanskelig å ikke tenke på de to største stjernene, Martin Odegaard og Erling Holland. Sistnevnte scoret en dobbel under sin siste tur til Kypros for utvelgelse. Det er også noen pene navn i Spanias rekker. Selv uten Lamine Yamal kan Luis de la Fuente fortsatt stole på Rodri på topp i Manchester City. Alvaro Morata er også i fin form etter å ha scoret mot Skottland.

Spania har til hensikt å fullføre jobben i løpet av de siste 2 dagene i disse kvalifiseringskampene. La Roja trenger en seier i Norge for å slå billetten sin til EM 2024 i oktober. Luis de la Fuentes menn vil gjøre alt som trengs for å få det til. Spesielt siden en seier ville gi dem kontroll over denne gruppe A. Nok til å se den endelige vinneren av Nations League få enda mer selvtillit. Vår Norge – Spania spådom: Vinn for Spania! READ Fra Pokhnar til Norges topptur - FA Trophy Hero's inspirerende fotballretur

