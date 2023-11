Prediksjon Skottland Norge – Euro

Skrevet 17.11.2023 13:45. Av Steven Occhipindi



Det er siste dag i gruppe A i kvalifiseringen til EM 2024. Skottland har allerede klart å slå sin billett til den europeiske konkurransen. Etter å ha vunnet de første 5 dagene, er han sikker på å ende i topp 2 i gruppen sin. Steve Clarkes lag bremset litt etter det. Skotter har ikke vunnet eksamen på nesten 2 dager. Etter tapet mot Spania (2-0) kunne ikke Georgia (2-2) gjøre det bedre enn uavgjort. Scott McTominays side vil prøve å fullføre disse kvalifiseringskampene på en høy tone foran hjemmepublikummet denne søndagen klokken 20.45. De er kun 2 lengder bak Spania (1.). Så Skottland har fortsatt en liten sjanse før dette siste møtet mot Norge. Sistnevnte skinner ikke tydelig i disse kvalifikasjonene. Dette var forventet spesielt med Erling Holland og Martin Odegaard i troppen. Norskprøven fikk imidlertid kun 10 poeng på 7 dager. Det er nok å finne seg selv 6 lengder fra de 2 første plassene. Norge har allerede gått på 3 tap på 7 kamper. Under denne turen til en nasjons gressletter sliter hun med å overbevise seg selv om det til tross for at hun har vist gode ting de siste månedene.