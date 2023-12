Premier League: Beseiret av West Ham gir Arsenal lederskapet til Liverpool

Bortsett fra Gunners ble Tottenham beseiret i Brighton (4-2), mens tredje Aston Villa tapte mot Manchester United (3-2) på slutten av tirsdagens kamp.

Fem dager etter å ha hengt de røde (1-1) på Anfield Road, ga Arsenal uventet laget som slo dem ut av ligacupen i begynnelsen av november. Hammers beviste at deres trener David Moyes' analyse var riktig, da han før kampen lovet at dette året ville bli det beste i klubbens historie, inkludert seier i Europa Conference League.

De ga ikke fra seg en eneste sjanse den første halvtimen av kampen og scoret like før et kvarter etter Gabriel Magalhaes dårlige vurdering, noe som kom Tomas Sucek til gode (0-1, 13.). Den tidligere Lille-forsvareren tapte også en avgjørende luftkamp i andre omgang mot Konstantinos Mavropanos etter en corner fra Ward-Bros (2-0, 55.).

Ofte effektive foran mål siden sesongstart, og Gunners denne gangen mistet Sacha (30., 42.), Martinelli (37.), Gabriel Jesus (66.) og Trassart virkeligheten det siste kvarteret. Hadde Benrahma omsatt straffen sin i tilleggstid ville scoringen vært brutal.

De påfølgende inkluderingene av Nketiah, Nelson og Smith Rowe minnet Mikel Arteta om mangelen på tilgjengelig benkdybde.

Arsenal er to poeng bak Liverpool, West Ham, på jakt etter de 6. europeiske plassene, tre poeng bak Tottenham og fire bak Manchester City, som vant på Everton tirsdag (3-1) og har en kamp å spille. .

Tottenham slo hardt tilbake igjen

For en liten stund siden fikk Tottenham et tungt tilbakeslag på Brighton-banen (4-2) og mistet sjansen til å komme nærmere ledelsen i mesterskapet. Tottenham var imidlertid det bedre bortelaget før dette møtet og avsluttet første halvdel av sesongen på en negativ tone, til tross for at de lå på femteplass, ett poeng bak Manchester City.

De siste ukene etter en katastrofal november, når det gjelder resultater, har Spurs vist et uvanlig ansikt med så mye passivitet at Joao Pedros individuelle handling gjennomgikk fire spillere og tildelte Zack Ballon d'Or. Hinshelwood, umarkert ved inngangen til straffefeltet (1-0, 11.).

Mellom flere klare sjanser for Brighton (17., 32., 45.) vil den samme Joao Pedro konvertere to straffer (23., 75.), imens Pervis Estupinans kraftige angrep i motsatt hjørne av Vicario (63.). Alejo Veliz (81.) og Ben Davies (85.) reduserte og satte Seagulls i tvil.

Brighton ligger på åttendeplass, seks poeng bak førsteplassen i Europa.