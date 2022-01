Premier League: Chelsea vil definitivt være Tottenhams drøm

Liverpool vil bite tennene deres

Med mer enn en halvtime igjen måtte Liverpool trekke seg tilbake gjennom andre omgang for å hente tre poeng fra Crystal Palace, og deres innsats ble ikke belønnet.

Seieren gjør at de kan score 48 poeng, fire mer enn Chelsea, som har vunnet Tottenham etter å ha spilt ekstraomganger, mens Patrick Vieiras menn ligger på trettende plass med 24 enheter i andre omgang.

Men siden Eagles klarte å utligne etter å ha virket fullstendig hjelpeløse i starten av kampen, ville uavgjort ikke ha virket urimelig.

Fra det åttende minuttet begynte Virgil van Dijk å score på corner (1-0), en halvtime senere doblet Alex Oxlade-Chamberlain ledelsen (2-0, 32.).

Aggressive, organiserte, skarpe i angrepene, virket Liverpool innstilt på en rolig ettermiddag, men etter det andre målet gikk maskinen feil og Palace hevet sin posisjon for å skape flere klare sjanser.

Til slutt gikk hans franske angrepspar Jean-Michel Modetta i offside og Otson Edward måtte presse ballen dypere etter lagkameratens pasning, noe som ga londonerne selvtillit (2-1, 55.).

I løpet av minutter etter slutten utlignet en annen franskmann, Michael Alice, nesten med et rundeforsøk, og til slutt ble Allison (83.) slått ut.

Minutter senere omsatte Fabinho (3-1, 89.) en sjenerøs straffe som ble tildelt etter å ha sett bildene av dommeren for å fjerne all spenning på slutten av kampen.

Chelsea, Tottenhams drøm

Tottenham, som tapte 2-0 og 1-0 hjemme i den første etappen av semifinalen i Ligacupen, tapte igjen for de blå (2-0) da de sikret plassen på pallen.

Med 47 poeng ligger Chelsea på tredjeplass bak Liverpool, men alt i alt er de røde djevlene, til tross for at de har spilt mindre enn to kamper, klart ni poeng foran Manchester United på fjerdeplass.

For Spurs, som har 36 poeng, og er nummer fire, hvis de kvalifiserer seg til Champions League og vinner, vil det være deres første tap i ligaen siden Antonio Conte var på benken. Men de er fortsatt tre kamper bak når de kommer inn i C1-løpet igjen.

Med spillere som Tangui Endombole eller Dele Alli satt til å forlate, og fraværet av slike som den skadde Sun Hyung-min på kamparket, måtte Conte håndtere begrensede valg for å kvalifisere seg til sine elleve.

Laget hans gjorde det ikke dårlig, med Chelsea som skapte noen klare sjanser i første omgang, mens Harry Kane så sin åpner Diego Silva (41.) kansellert for utvisning.

De blå gjorde en forskjell tidlig i andre omgang med et majestetisk angrep av Hakeem Siak, som gikk inn i høyre hjørne av Hugo Lloris i hans favør (1-0, 47.). Silva doblet ledelsen med et frispark (2-0, 55.), noe som ikke kunne være logisk for en seier.

Arsenal skyter tomt

Gunners kunne ha endt på fjerde plass hvis de hadde vunnet, men de kunne ikke slå Burnley.

Med 36 poeng er Arsenal sjette bak Tottenham på målforskjell, to bak Manchester United.

Med 75 % ballbesittelse, tjue skudd men bare fem på mål, dominerte londonerne kampen uten Clarets, fire poeng bak den første utespilleren Norwich og hadde store problemer med å hindre angrepene deres.

Arsenals infertilitet foran mål i den fjerde kampen uten å score i alle konkurranser kan for alvor hindre ambisjonene.