Premier League fortsatt å slå Manchester City i domstolsavgjørelse City of Manchester

Manchester City har tapt dommen fra lagmannsretten, som bekrefter at Premier League fortsetter å straffeforfølge mestere for brudd på økonomisk fair play, med en av dommerne som bemerket at en del av klubbens argument var “helt innbilt”.

Byens lovutvalg ønsket ikke å kommentere om den utfordret autoriteten Premier League De motsetter seg også anmodningen om å frigjøre dokumenter og informasjon til voldgiftsdommerne og panelet som etterforsker saken.

UEFA har sagt at de vil undersøke Premier League City i mars 2019, slik det allerede har gjort. I likhet med styrende organ for europeisk fotball var ligaen interessert i lekkasjer for den tyske publikasjonen Der Spiegel, som de sa brøt med reglene.

Voldgiftsrett for spillet i fjor sommer Byens to-sesong Champions League-forbud opphevet “De fleste av de påståtte bruddene er ikke fastslått eller forbudt i tide,” sa Ufa.

Dette avskrekket imidlertid ikke Premier League da det understreket tirsdagens dom. Byen anket etter at en høyesterettsdommer dømte klubben for å rapportere sin tvist med det styrende organet.

Lagmannsretten med tre dommer avviste Citys argument. En av dem, høyesterettspresident Sir Julian Flux, sa: “Presseinteresser og spekulasjoner kan påvirke etterforskningen eller voldgiften, som er utført av erfarne eksperter, er helt tenkt. Oppfatningen om at pressespekulasjoner og påfølgende spekulasjoner etter publiseringen vil skade klubbens forhold til forretningspartnere er uakseptabelt.

“Lord Justice som menn [one of the other two judges] Under argumentet vil klubben bli tvunget til å handle med omhu av enhver forretningspartner som kan inngå en kontrakt, noe som vil avsløre eksistensen og kontroversen med etterforskningen. ”

Klubbens argument om at en rettferdig rettssak ikke kunne holdes fordi voldgiftsmannen var kjent for offentligheten, ble også avvist. “[This] Det ser ut til å være en ikke-advokats forklaring på den åpenbare skjevheten, “sa Sir Julian.

Byen nekter heftig forseelser knyttet til økonomisk rettferdig sport. Premier League støttet klubbens argument om konfidensialitet, men advarte om at ligaen i fremtiden ville være “fri til å stole på og uttrykke Merritt’s dom i andre voldgiftssaker mot andre klubber.”

Retten bestemte imidlertid at dette faktisk var et kontraproduktivt argument. “Det er vanskelig å demonstrere ytterligere diskurs om hvorfor det er i allmennhetens interesse å utstede en meritterende dom,” sa Sir Julian.

Lord Justice Malas bemerket tiden som gikk siden Premier League startet etterforskningen. “Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Det er overraskende og med rimelig offentlig bekymring at en så liten forbedring har skjedd etter to og et halvt år – i løpet av hvilken tid klubben to ganger har blitt kronet Premier League-mestere, ”sa han.

Byen utstedte en uttalelse: “Vi respekterer lagmannsrettens avgjørelse angående voldgiftskjennelsen. Denne avgjørelsen er relevant for den pågående prosedyren, og vi vil ikke kommentere før behandlingen er fullført.”

Premier League nektet å kommentere.