Premier League: Liverpool for å «utforske tilgjengelige alternativer» etter VAR-feil

I det 35. minutt, med stillingen 0-0, ble Luis Diaz sitt mål underkjent av dommeren for offside. Kampens VAR endret ikke dommerens avgjørelse. I en pressemelding som ble sendt ut etter kampen, erkjente PGMOL at dette var en klar og åpenbar faktafeil som burde ha gitt målet gjennom inngripen fra VAR, men det gjorde den ikke. PGMOL kalte episoden en «betydelig menneskelig feil» og kunngjorde at den ville gjennomføre en «full gjennomgang av omstendighetene som førte til denne feilen».

Liverpool anser det som «utilfredsstillende at det ikke var nok tid til å ta en skikkelig avgjørelse og at det ikke ble grepet inn i etterkant». Klubben «kan ikke akseptere at slike feil allerede kvalifiserer som «betydelig menneskelig feil». Alle avgjørelser må etableres gjennom gjennomgang og full åpenhet.»

«Dette er essensielt for troverdigheten til fremtidige beslutninger, da dette gjelder alle klubber og erfaringene vil bli brukt til å forbedre prosessen for å sikre at en lignende situasjon ikke skjer igjen,» la klubben til. «I mellomtiden, gitt det klare behovet for utvidelse og oppløsning, vil vi utforske utvalget av tilgjengelige alternativer.»

Liverpool avsluttet møtet med ni mann unntatt Curtis Jones (26.) og Diogo Jota (69.). Jurgen Klopps side tar torsdag imot Union Saint-Gillais i Europa League.