Ole Gunner Soulscare tapte ikke i ligaen mot Pep Cardiola forrige sesong

Manchester Uniteds president Ole Gunner Soulscare tror at den som ender over Manchester City vil bli kronet som Premier League -mester.

Før den nye sesongen har United brukt 7 107 millioner på England -kantspilleren Jordan Sancho og Frankrikes forsvarer Rafael Varane.

Byen slo den britiske overføringsrekorden Aston Villa betaler 100 millioner dollar til Jack Greeley.

Chelsea kan stige ytterligere for å signere den tidligere United -spissen Romelu Lukaku fra Inter Milan.

Ettersom City fremdeles er sikre på å bli med England -kaptein Harry Kane for å bli med fra Tottenham og Liverpool, har RB signert sentralforsvarer Ibrahim Conte fra Leipzig for 36 millioner kroner, og innser at kampen om Soulscare -æren vil være intens.

“Denne sesongen er en av de sterkeste Premier League -sesongene som kommer,” sa han.

“Selvfølgelig har det vært en kamp mellom byen og Liverpool i noen år, men vi og Chelsea har brukt godt og gjort det bra, og vi bør se på oss selv som potensielle utfordringer – men det er mulig.

“Hvis du merker at store penger blir brukt andre steder, må du fortsette utfordringene.

“Alle som slutter over fjorårets mestere, blir mestere.”

Sancho og Varane trener fortsatt i sin nye klubb.

Jordan Sancho scoret 11 assists for Borussia Dortmund i Bundesliga forrige sesong.

Sancho vil bli med på laget i Carrington når United kommer tilbake fra treningsleiren på St Andrews før han ble venn med Everton på lørdag på Old Trafford.

Varane trenger fremdeles medisin.

Soulscare er avslappet om situasjonen, men vil ikke kunne starte eller godta åpningen av Premier League -kampen på Leeds Stadium 14. august.

“Jeg vil se hvordan de har det,” sa han. “Jeg kan ikke se at de kommer til Everton, men jeg håper de er klare til å være på benken [against Leeds]. “

Mens United fortsatt får selskap av nye spillere, inkludert Atletico Madrids Kieran Tripper og West Ham -midtbanespiller Declan Rice, må Soulscare organisere troppen sin før han tar inn noen andre.

“Ingenting bonus lenger,” sa han.

Salget kan imidlertid ikke utelukkes. AC Milan er opptatt av å komme tilbake til Diego Talot -klubben etter å ha brukt på lån i fjor, men United vil bare være interessert hvis de har et fast engasjement for å signere den portugisiske forsvareren permanent.

West Ham vil ha Jesse Lingard på London Stadium, men det ser ut til at England internasjonal vil bli hos United det siste året av kontrakten.

Midtbanespilleren Andreas Pereira tilbrakte forrige sesong i Lagio og gikk ikke glipp av nok en kredittsjanse med et fantastisk mål i 2-2-vennskaplig uavgjort på Old Trafford 28. juli.

Paul Pogba og hovedspørsmålene rundt keeperindustrien.

I likhet med Lingard er Pokாmon i ferd med å gå inn i det siste året av kontrakten sin, og han vil la den løpe i stedet for å gå før 31. august.

Men det betyr at Frankrike har muligheten til å signere den internasjonale forlengelsen.

“Jeg håper hver spiller vil tro at dette er stedet å vinne trofeer,” sa Soulscare. “Paul har alltid vært en positiv fyr. Han er tilbake, han er ny, og alle samtalene jeg har hatt med ham har vært positive.”

I mellomtiden ga ankomsten til Tom Heaton fra Aston Villa en annen dimensjon til målvakten mellom David de Gea og Dean Henderson.

David de Gea spilte i 26 Premier League -kamper forrige sesong

Noen ganger virket det som om de to kom på topp forrige sesong. Selv om det kan virke åpenbart at noen bør forlate for å forsvare sine internasjonale ambisjoner, er det ingen åpenbar handling.

“Det er sunn konkurranse,” sa Soulscare. “Jeg tror ikke du har fått det beste ut av deg selv hvis du er veldig komfortabel. Hvis det er giftig, er det ikke det beste hvis det er tap av energi.

“I fjor var det en ny situasjon for David og Dean. I år får vi se hvordan det fungerer.”

Til tross for at han ikke klarte å vinne pokalen i sine to første hele sesonger som United-manager, ble Soulscare belønnet for å forbedre de fire beste på rad for første gang siden Sir Alex Ferguson trakk seg med en ny treårskontrakt.

Imidlertid er 48-åringen presset til å tilby ettersom United selv har hevdet at deres samlede formue de siste tre somrene er høyere enn noen annen storklubb i Europa.

“Det kan være viktig for kontinuerlige signalspillere fordi de vet at vi vil gjøre dette,” sa han.

“Men for meg må du være god nok til å bli uansett. Det er greit hvis du har en tiårskontrakt eller en ettårskontrakt. Hvis du ikke gjør det riktig, går du.”