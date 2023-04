Premier League: Onana og Everton fikset, Lavias Southampton synker i poengtabellen

Everton led et tungt nederlag mot Newcastle (1-4) Dag 33 i Premier League torsdag kveld. En avgjørelse synker inn Karameller Litt mer i rød sone med 19. bare fem dager før slutt på mesterskapet.

De Magpies Han åpnet scoringen en halvtime før lagets toppscorers mål denne sesongen. Calum Wilson, som bringer hans tall til 12 treff (28., 0-1). Før slutten av første omgang, Dominic Calvert-Lewin Hans utligningsmål ble nektet for offside (45. + 3). veldig realistisk, Newcastle Han utvidet gapet og scoret to mål i rask rekkefølge for å få slutt på all spenning Jolinton (72., 0-2) og WilsonHan ga seg selv et dobbelt århundre (75., 0-3). Dwight McNeil Lukk gapet for gjestene på slutten av kampen, forgjeves (80., 1-3). Jacob Murphy Gjenopprettet lagets tremålsledelse (81., 1-4). Amadu Onana Holdt i midtenEverton For dette møtet. Den røde djevelen, som pådro seg et gult kort, spilte 73 minutter før innbytteren.

ved siden av han, Southampton Han ble angrepet under mottak Bournemouth (0-1). På stillingen er gjestene sist og tar seks poeng på den første ikke-nedrykkende. Etter en tom første omgang på resultattavlen, Bournemouth åpnet scoringen med et ustoppelig skudd i det lille venstre nettet Marcus Tavernier (50., 0-1). De Hellige Tenkte å redde et poeng på et mål på slutten av kampen Si Adams Men VAR grep inn og signaliserte offside tidlig i saksbehandlingen (88.). Holder for dette spillet, Romeo Lavia Spilte gjennom hele kampen.